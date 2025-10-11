  • 24° C
Viral

Marvel revela el primer avance de Wonder Man: ¿Qué podemos esperar de ella?

Con un elenco encabezado por Yahya Abdul-Mateen II, la serie podría convertirse en la serie que revitalice al MCU

Oct. 11, 2025
Marvel revela el primer avance de Wonder Man

Marvel Studios ha presentado el primer adelanto de Wonder Man, su próxima serie exclusiva para Disney Plus. Consciente del cansancio que muchos espectadores sienten hacia las producciones de superhéroes, el estudio busca ofrecer una propuesta completamente distinta dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

UN ENFOQUE MÁS METAFICCIONAL Y SATÍRICO

En esta nueva versión, Wonder Man se alejará de la interpretación tradicional del personaje en los cómics para adentrarse en un terreno más experimental. La historia girará en torno al concepto de la metaficción, es decir, un relato que reflexiona sobre sí mismo y sobre el propio mundo del entretenimiento.

El breve teaser presentado por Marvel introduce a Von Kovak, un cineasta ficticio que reflexiona sobre el estado del género superhéroico durante una entrevista. En medio de esta conversación, anuncia su nuevo proyecto: revivir la figura del Hombre Maravilla.

"¿Ya has pensado en el casting?", le preguntan al director, mientras se observa a Yahya Abdul-Mateen II —conocido por sus papeles en Watchmen y Aquaman— interpretando a Simon Williams, el protagonista de la historia.

UN ACTOR CONVERTIDO EN SUPERHÉROE

Simon Williams es presentado como un actor y doble de acción que decide audicionar para interpretar al nuevo Wonder Man. Sin embargo, el giro llega cuando el propio Williams comienza a desarrollar superpoderes, difuminando la línea entre la ficción y la realidad.

Este enfoque promete explorar el mundo del espectáculo desde una perspectiva crítica, con tintes de comedia y acción, algo poco habitual en el UCM.

KEVIN FEIGE PROMETE UNA SERIE "EXTREMADAMENTE DIFERENTE"

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ya había adelantado en junio del año pasado que Wonder Man sería una serie "extremadamente diferente" a todo lo que la compañía había hecho antes. Según Feige, este proyecto representa una oportunidad para arriesgarse con nuevas narrativas y llevar a los personajes a terrenos inexplorados.

La serie busca romper esquemas y ofrecer una experiencia fresca dentro de un universo que ha estado marcado por las fórmulas repetitivas y los tonos épicos.

FECHA DE ESTRENO Y EXPECTATIVAS

Aunque Marvel no ha confirmado la fecha exacta de estreno, se espera que Wonder Man llegue a Disney Plus en enero de 2026. Por ahora, el teaser solo sirve como una pequeña muestra de lo que promete ser una de las propuestas más innovadoras del estudio.

Con un elenco encabezado por Yahya Abdul-Mateen II y una historia que combina humor, reflexión y acción, Wonder Man podría convertirse en la serie que revitalice el entusiasmo de los fans por el género superhéroico.

Brayam Chávez
