  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 12 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Detienen a niña de 12 años conduciendo: intentaba salvar a su cachorrito

Por su inmenso amor por su mascota, la menor no midió los riesgos de manejar a tan corta edad. Los hechos, en Estados Unidos

Oct. 12, 2025
Detienen a niña de 12 años conduciendo: intentaba salvar a su cachorrito

Los seres humanos tienen una convivencia con los animales, que les ha permitido desarrollar lazos con algunas especies, las cuales ha domesticado ya sea para el trabajo, o de compañía.

Entre esos animalitos están los perros, esos lomitos que, dependiendo cómo los críes, te regresan un enorme cariño, incondicional y leal.

Y el ser humano, en innumerables casos, les ha correspondido. Tal es el ejemplo de una niñita de tan solo 12 años, originaria de Texas, Estados Unidos, donde fue detenida, pero no por llevar a su perro consigo, sino porque iba conduciendo cuando no tiene la pericia, la edad ni autorización para ello.

De acuerdo con la información, la pequeña estaba en su casa debido a que estaba enferma; sin embargo, se llenó de terror cuando vio que su cachorro recién nacido se estaba muriendo.

imagen-cuerpo

Presa del pánico llamó a su mamá al trabajo, pero como ella no contestaba, en un acto de desesperación, tomó las llaves del carro, subió con todo y su mascota y condujo, aproximadamente, un kilómetro y medio hasta la veterinaria más cercana.

De pronto, unas luces intermitentes se encendieron detrás del vehículo que manejaba: era la Policía. Un agente se aproximó y cuando vio a la niña con su carita surcada por el llanto, entendió lo que pasaba.

El uniformado tomó a la niña y al cachorro, los metió en la patrulla y les llevó a la veterinaria. Gracias a la rápida acción del oficia, el animalito sobrevivió.

En cuanto a la chiquilla, que se sentía culpable, fue llevada al trabajo de su mamá, donde el agente, en vez de sancionarla, le dijo a la mujer que estaba criando a una chica increíble, fuerte, compasiva e inteligente, e instó a la madre a que le enseñara a conducir.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
¿Final feliz? Pasajeros someten y golpean a un asaltante en un autobús
Viral

¿Final feliz? Pasajeros someten y golpean a un asaltante en un autobús

Octubre 12, 2025

Los hechos se registraron en la autopista México-Puebla; se hicieron pasar por viajeros para cometer su fechoría. Les fue "como en feria"

Max lanza el tráiler de la segunda temporada de Fionna y Cake
Viral

Max lanza el tráiler de la segunda temporada de Fionna y Cake

Octubre 12, 2025

El multiverso vuelve a abrirse paso con más acción y caos emocional en la esperada secuela animada

Miary Zo llega a Tekken 8 en el nuevo DLC de diciembre 2025
Viral

Miary Zo llega a Tekken 8 en el nuevo DLC de diciembre 2025

Octubre 12, 2025

La luchadora mantiene una relación especial con dos lémures de cola anillada, quienes simbolizan su conexión con el mundo natural