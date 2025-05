¿Genio interpretó mal el deseo de Chivas? El equipo no se salva de trend de TikTok

La creatividad de los usuarios en TikTok no conoce límites, y mucho menos cuando se trata de burlarse (con humor y sin mala fe) de uno de los fracasos más sonados del Torneo Clausura 2025: la eliminación de Chivas de la Liguilla. El Rebaño Sagrado quedó fuera y la afición no lo perdonó, al menos no en los memes.

La nueva tendencia que está invadiendo TikTok y otras plataformas como Instagram y Facebook se llama "El genio malinterpretó mi deseo", y es la excusa perfecta para reírse de situaciones desafortunadas a través del absurdo, el doble sentido y el arte.

¿DE QUÉ TRATA EL TREND?

La idea es simple, pero genial: le pides un deseo al genio (interpretado por una inteligencia artificial), pero este lo toma demasiado literal. Por ejemplo, si dices que quieres estar "forrado en lana" (esperando dinero), la IA te pone literalmente cubierto de tela de lana.

Este trend ha dado paso a creaciones cada vez más creativas, muchas con expresiones cotidianas que, cuando se traducen al estilo de una pintura barroca al óleo, simplemente se vuelven oro puro en Internet.

¿CHIVAS TAMBIÉN FUE MALINTERPRETADO?

Con la eliminación del Guadalajara, los memes no tardaron en llegar y esta tendencia fue el vehículo perfecto. Usando frases como "Quiero que Chivas dé un espectáculo en el torneo" o "Deseo que el Rebaño haga historia", los usuarios han generado imágenes donde el "espectáculo" es una tragedia barroca y la "historia" es una pintura digna del Museo del Fracaso.

Yo viendo a mis chivas resucitar porque el genio no entendió mi deseo pic.twitter.com/OiX6oEKnE8 — El Hetor (@HectorRLA) April 23, 2025

ASÍ PUEDES HACER TU PROPIO MEME CON IA

Si tú también quieres subirte a esta tendencia, solo necesitas usar alguna herramienta de IA como ChatGPT, Gemini, Bing o Grok. Solo copia y pega uno de estos prompts:

"Créame una imagen estilo pintura al óleo clásica del renacimiento que predominen los colores café y los rasgos suaves sobre una persona triste + tu idea de meme..."

"Genérame una imagen pintura al óleo estilo barroco, Rembrandt, fondo oscuro, iluminación dramática, con estética surrealista y humor absurdo sobre un retrato de una persona triste + tu idea de meme..."

Hazlo, súbelo a TikTok y prepárate para las risas (o las lágrimas si eres aficionado de Chivas).