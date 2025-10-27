Fundadora del refugio Seres Libres recibe amenazas de muerte en contra de su hija, Luisito comunica muestra su apoyo

Elizabeth Soto Peña, fundadora del refugio Seres Libres y colaboradora del creador de contenido Luisito Comunica, denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte por su labor en la protección y rescate de animales en el Estado de México.

La activista compartió que frente a su domicilio fueron dejados una corona fúnebre, un ataúd simbólico y fotografías de su hija rodeadas de veladoras. Junto a estos objetos, los agresores dejaron un mensaje intimidante que decía: “Ya déjate de mamadas o la mato”, lo que generó miedo e indignación entre quienes la apoyan.

LUISITO COMUNICA REACCIONA ANTE LA SITUACIÓN

El influencer y empresario Luisito Comunica expresó su preocupación por lo sucedido, calificando el acto como “angustiante e inhumano”. A través de redes sociales, manifestó su respaldo a Elizabeth Soto y pidió a las autoridades que tomen cartas en el asunto para garantizar su seguridad y la de su familia.

Elizabeth informó que ya interpuso una denuncia legal por extorsión y amenazas, señalando directamente a funcionarios de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) y de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem). Además, responsabilizó a la gobernadora Delfina Gómez de cualquier daño que pueda sufrir.

PIDE JUSTICIA Y PROTECCIÓN

La fundadora del refugio Seres Libres aseguró que su única intención ha sido proteger la vida de los animales maltratados y abandonados, por lo que pidió apoyo y visibilidad para su caso. “Lo hacemos público porque tenemos miedo”, expresó, subrayando la urgencia de recibir protección ante las amenazas que enfrenta por su labor altruista.