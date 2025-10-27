  • 24° C
Viral

Fundadora del refugio Seres Libres recibe amenazas de muerte en contra de su hija, Luisito comunica muestra su apoyo

Elizabeth Peña aseguró que su única intención ha sido proteger animales maltratados y abandonados, por lo que pidió apoyo y visibilidad para su caso

Oct. 27, 2025
Luisito Comunica muestra su apoyo a fundadora del refugio Seres Libres
Elizabeth Soto Peña, fundadora del refugio Seres Libres y colaboradora del creador de contenido Luisito Comunica, denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte por su labor en la protección y rescate de animales en el Estado de México.

La activista compartió que frente a su domicilio fueron dejados una corona fúnebre, un ataúd simbólico y fotografías de su hija rodeadas de veladoras. Junto a estos objetos, los agresores dejaron un mensaje intimidante que decía: “Ya déjate de mamadas o la mato”, lo que generó miedo e indignación entre quienes la apoyan.

LUISITO COMUNICA REACCIONA ANTE LA SITUACIÓN

El influencer y empresario Luisito Comunica expresó su preocupación por lo sucedido, calificando el acto como “angustiante e inhumano”. A través de redes sociales, manifestó su respaldo a Elizabeth Soto y pidió a las autoridades que tomen cartas en el asunto para garantizar su seguridad y la de su familia.

Elizabeth informó que ya interpuso una denuncia legal por extorsión y amenazas, señalando directamente a funcionarios de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) y de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem). Además, responsabilizó a la gobernadora Delfina Gómez de cualquier daño que pueda sufrir.

PIDE JUSTICIA Y PROTECCIÓN

La fundadora del refugio Seres Libres aseguró que su única intención ha sido proteger la vida de los animales maltratados y abandonados, por lo que pidió apoyo y visibilidad para su caso. “Lo hacemos público porque tenemos miedo”, expresó, subrayando la urgencia de recibir protección ante las amenazas que enfrenta por su labor altruista.

Brayam Chávez
