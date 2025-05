"Fuiste un héroe": Emotivas palabras de una madre a su hijo que murió ahogado por salvar a un menor

Luego de tres días de intensa búsqueda, la mañana de este lunes fue localizado el cuerpo sin vida de Joseph Gómez González, el joven de 19 años que desapareció el pasado sábado en las aguas de la Playa Bagdad, tras rescatar a un menor que era arrastrado por la corriente.

El cuerpo fue hallado en las escolleras del lado sur de la playa, a varios kilómetros del punto donde se le vio por última vez. Joseph logró salvar la vida del menor, pero lamentablemente no pudo salir del mar, siendo arrastrado por las fuertes olas. Su valiente acto conmovió a toda la comunidad.

FUERTES VIENTOS OBLIGARON A SUSPENDER TEMPORALMENTE LA BÚSQUEDA DE JOSEPH

La Secretaría de Marina (Semar) activó un operativo de búsqueda tras el incidente; sin embargo, las condiciones climáticas adversas, agravadas por el frente frío número 37, obligaron a suspender temporalmente las labores durante la noche.

A pesar de ello, la búsqueda continuó gracias a la intervención del presidente municipal, Alberto Granados, quien instruyó a Protección Civil y a la Policía de Proximidad a no detener los esfuerzos, atendiendo la súplica de la madre del joven, Adriana González.

Durante la búsqueda, la señora González hizo un llamado a la comunidad para sumarse en apoyo, tanto difundiendo información como participando en las labores. Su petición generó una ola de solidaridad entre los habitantes de Matamoros.

MAR DEVUELVE EL CUERPO DE JOSEPH

Este lunes, tras la localización del cuerpo, una carroza fúnebre lo trasladó de regreso a casa, permitiendo así a su familia cerrar un doloroso capítulo. Su madre, familiares y amigos lo despidieron entre lágrimas, pero también con orgullo por su acto de heroísmo.

MADRE DE JOSEPH LO DESPIDE CON EMOTIVAS PALABRAS

Adriana González, la madre del joven, quien no dejó buscarlo ni un solo momento desde que el mar se lo llevó, lo despidió a través de un mensaje lleno de amor.

Hijo mío... Hace ya 3 días que entraste a salvar al mar a un menor y que lograste tu objetivo, traerlo de regreso a los suyos.

Lo salvaste mi amor, aunque salvándolo, agotaste todas tus fuerzas y ya no saliste tú.

A veces me pregunto si te habrás dado cuenta de que lo lograste.

Desde que sucedió todo me vine lo antes posible al mar y junto a varios amigos y familia te buscamos.

Estuvimos gritando tu nombre, aunque en el fondo de mi corazón roto sabía que no me escuchabas. Yo quería gritarte que ahí estaba, que no estabas solo y que mamá estaba lista para recibirte por ÚLTIMA VEZ.

Todos me decían que fuera a casa, pero ¿cuál casa? Si mi hogar eras tú.

Así que aquí me quedé; hasta anoche que en un acto de misericordia, el mar te regresó a mí.

Te vi mi amor, por última vez te vi.

Recordé la primera vez que te vi cuando naciste y en mis brazos te sostuve y admiré tu hermosura y soñé con todo lo que sería de ti, y lograste superar todas mis expectativas.

No fuiste doctor, maestro, ingeniero o deportista, fuiste UN HÉROE.

Un héroe real que sin importar NADA; cuidó y protegió hasta su último respiro a un menor que NO CONOCÍA, pero que creyó valía la pena rescatar.

Mi pequeño héroe, vuela alto.

Mamá ya te encontró y a casa nos vamos.

Tu trabajo aquí terminó.

Te amo.

EMPRESA DONDE JOSEPH TRABAJABA EXPRESA SU PESAR

La empresa donde Joseph laboraba, Parker, también expresó su pesar con un emotivo mensaje en redes sociales:

"Con una enorme tristeza despedimos a un querido amigo y compañero. Descanse en paz: Joseph Gómez González".

Joseph es recordado por su alegría, su compromiso y su gran corazón. Hoy, Matamoros lo recibe con los brazos abiertos y el corazón conmovido, despidiendo a un joven que dio la vida por salvar a otro.