Fans de PlayStation arremeten contra The Last of Us tras su Complete Edition

The Last of Us es una franquicia de videojuegos que sorprendió a todos los fans de PlayStation, destacando por su historia bien construida y sus personajes emblemáticos; sin embargo, es evidente la constante explotación de la empresa con la franquicia, lo que ha generado el descontento de los fans.

La más reciente polémica destaca luego de que, tras el estreno de la temporada 2 del live action del juego, PlayStation lanzaría una edición más que agregaría los 2 juegos por el precio de uno, causando una ola de hate casi instantánea a través de las redes sociales.

EL "NUEVO" THE LAST OF US Y LA REACCIÓN DE LOS FANS

The Last of Us Complete es una edición de la franquicia que busca ser su versión definitiva, ya que incluye ambos juegos, además de ofrecer coleccionables especiales para los fans de hueso colorado, siendo un paquete más enfocado a los amantes de la franquicia.

La reacción de los fans de PlayStation fue desastrosa, ya que inmediatamente arremeterían contra la compañía, recriminándole el hecho de que la desarrolladora Naughty Dog no ha trabajado nada desde el lanzamiento de la primera entrega de The Last of Us en la generación de la PS3 y que han abandonado franquicias como Uncharted.

Otra cosa que los fans destacan es la falta de juegos que se encuentran dentro del catálogo de PlayStation desde hace un tiempo y aun así siguen explotando la misma franquicia una y otra vez.

Los comentarios tampoco se hicieron esperar, destacando algunos:

"¿¡En serio!? ¿No tienen alguna otra franquicia? Tengo el PlayStation 5 apagado hace como 2 meses porque no hay nada nuevo que jugar".

"Me impresiona cómo han explotado The Last of Us y que solo son 2. Imagínate si hubiera más juegos".

" The Last of Us , The Last of Us Remaster, The Last of Us Remake, The Last of Us : Part II, The Last of Us : Part II Remaster, The Last of Us Complete. 2 juegos".

"¿Y la de sacar nuevos juegos no se la saben?".

Esta es la trágica historia de cómo una de las sagas de PlayStation y Naughty Dog se convertiría en una de las más detestadas rápidamente por culpa de su explotación.