¿Fan de Star Wars? Así puedes activar la voz de Darth Vader en Google Maps

Star Wars se ha vuelto con los años una de las sagas de ciencia ficción más importantes dentro de la cultura popular, muchos recuerdan la canción de la marcha imperial y es imposible olvidar la presentación de Darth Vader en la cuarta cinta. Es por eso que Google Maps permite a los más fanáticos tener la voz del malvado sith como nuestro guía al usar la aplicación.

La franquicia se volvió más grande con su compra por parte de Disney y esto permitió que muchas otras compañías realizarán algunos trabajos colaborativos permitiendo a los fanáticos de las cintas disfrutar de algunos momentos especiales. En este aspecto; Google realizó una colaboración con Disney y Lucasfilm para lanzar campañas especiales como la voz de Darth Vader en su aplicación de mapas.

¿CÓMO USAR LA VOZ DE DARTH VADER EN GOOGLE MAPS?

A pesar de que Disney y Lucasfilm comenzaron a trabajar con Google Maps para lanzar campañas especiales, ahora mismo no es posible obtener la voz del mítico personaje de Star Wars dentro de la plataforma. Sin embargo; Waze, una plataforma también perteneciente a Google permite esta curiosa opción y solo se deben seguir algunos sencillos pasos.

En caso de que decidas tener a Darth Vader como tu guía mientras viajas, deberás seguir estos pasos:

Descarga Waze desde la Play Store o App Store.

Ve a Ajustes, Voz y sonido, Voz de navegación.

Busca si está disponible una voz de Star Wars; puede variar por región y tiempo.

A pesar de que no es posible tener la voz de los personajes de la franquicia en Google Maps, hay una herramienta de Google que permite acceder a referencias o mensajes que se encuentran relacionados con la saga de películas y momentos más importantes dentro de las cintas.

¿QUÉ HERRAMIENTA DE GOOGLE PERMITE RESPUESTAS RELACIONADAS A STAR WARS?

sí permite a los interesados acceder a algunas referencias de Star Wars e incluso mensajes de Darth Vader. Para obtener las respuestas temáticas solo se debe decir alguna de las siguientes frases: "Hey Google, I am your father" o "Hey Google, May the Force be with you". Aunque no tiene voces de los personajes; si se puede tener respuestas que tienen relación con la saga de ciencia ficción, permitiendo tener nuevas interacciones especiales.