5 personajes de Star Wars poco valorados pero que son héroes ocultos de la saga

El universo de Star Wars es bastante vasto, rico en matices y poblado por cientos de personajes que, aunque no siempre son protagonistas, han dejado una marca profunda en la narrativa galáctica.

¿POR QUÉ EL 4 DE MAYO CELEBRAMOS STAR WARS?

Cada 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars a nivel mundial, fecha que nació de un juego de palabras irresistible: "May the 4th be with you", un giro simpático de la icónica frase "May the Force be with you" ("Que la Fuerza te acompañe").

Aunque no es una fecha oficial marcada por Lucasfilm originalmente, la comunidad global de fans la adoptó y convirtió en un fenómeno cultural. Con el tiempo, la propia franquicia y compañías asociadas abrazaron la celebración, usándola para lanzar contenidos especiales, eventos y maratones.

Su relevancia en la cultura popular contemporánea es inmensa: no solo es un día para festejar películas, sino también un reflejo de cómo Star Wars ha trascendido generaciones, géneros y fronteras.

Desde memes hasta cosplay, videojuegos y debates filosóficos sobre la Fuerza, la saga sigue alimentando la imaginación colectiva casi cinco décadas después de su debut. Más allá de los nombres rimbombantes como Luke, Vader o Rey, hay figuras esenciales cuyo impacto muchas veces pasa desapercibido.

5 PERSONAJES NO TAN CONOCIDOS PERO QUE SON CLAVE EN STAR WARS

A continuación, exploramos cinco personajes infravalorados que fueron clave en la evolución de la saga:

1. AAYLA SECURA

Maestra Jedi de la especie twi´lek, es reconocida por su valentía, habilidades en combate y presencia calmada. Aunque tuvo pocas líneas en las películas, su historia fue ampliada en el universo expandido y en Star Wars: The Clone Wars.

Sirvió como general durante las Guerras Clon, participó en múltiples campañas en planetas como Felucia y Quell, y fue mentora del comandante Bly. Su compasión y liderazgo táctico la hicieron una Jedi muy respetada.

2. PLO KOON

Maestro Jedi de la especie kel dor, es recordado por su sabiduría y profundo sentido de la justicia. En The Clone Wars, su papel es mucho más destacado que en las películas.

Descubrió a Ahsoka Tano cuando era una niña y recomendó su entrenamiento, lo que cambiaría el curso de toda la saga. Su trágica muerte durante la Orden 66 selló su destino, pero su legado vive a través de Ahsoka y los ideales que defendió.

3. KIT FISTO

Con su característica sonrisa y dominio del combate acuático, Kit Fisto fue uno de los Jedi más carismáticos y letales.

Participó en batallas clave como la defensa de Kamino y la investigación del complot separatista. Murió a manos de Darth Sidious cuando intentó arrestarlo junto a Mace Windu, en un acto que demostró su valentía hasta el final.

4. BAIL ORGANA

Senador de Alderaan y padre adoptivo de Leia, Bail Organa es uno de los pilares políticos de la saga. Fue un opositor clave del régimen imperial, ayudó a esconder a Leia y fundó la Alianza Rebelde.

Su muerte, junto a millones de inocentes en Alderaan, marcó uno de los momentos más trágicos de Una nueva esperanza.

5. SHMI SKYWALKER-LARS

Madre de Anakin, desempeñó un papel breve pero vital. Crió a Anakin en la esclavitud y le inculcó valores fundamentales.

Su muerte a manos de los Tusken Raiders desató la ira y el dolor que empujarían a su hijo hacia el lado oscuro. Sin Shmi, no habría habido Darth Vader... ni redención.

Así que, tanto si eres un fan de hueso colorado como si solo reconoces la Marcha Imperial cuando suena, el 4 de mayo es la excusa perfecta para recordar por qué esta galaxia muy, muy lejana sigue tan viva en la nuestra.