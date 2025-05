Star Wars: Esta es la guía definitiva para ver la saga este 4 de mayo

Cada 4 de mayo, los fanáticos de "Star Wars" alrededor del mundo celebran el "May the 4th", una fecha que, gracias a un ingenioso juego de palabras en inglés ("May the Force be with you"), se ha convertido en el día oficial para rendir homenaje a esta icónica saga galáctica.

En este contexto, te compartimos una guía detallada para aquellos que deseen sumergirse en el universo de "Star Wars" siguiendo el orden cronológico de los eventos narrados en la franquicia.

STAR WARS: LA CRONOLOGÍA COMPLETA

"THE ACOLYTE" (2024)

una serie ambientada 200 años antes del nacimiento de Anakin Skywalker, que explora los oscuros secretos y poderes emergentes del lado oscuro en los últimos días de la era de la Alta República.

LA TRILOGÍA DE PRECUELAS

La historia que nos introduce a un joven Anakin en:

"La amenaza fantasma" (1999)

"El ataque de los clones" (2002)

"La venganza de los Sith" (2005)

donde presenciamos su transformación en Darth Vader.

"THE CLONE WARS" (2008–2020)

Profundiza en los eventos de la Guerra de los Clones y presenta personajes clave como Ahsoka Tano.

"THE BAD BATCH" (2021–2024)

Sigue a un grupo de clones con habilidades especiales enfrentando los desafíos de un Imperio recién formado.

"OBI-WAN KENOBI" (2022)

Muestra al maestro Jedi en su exilio en Tatooine, vigilando de cerca al joven Luke Skywalker.

"SOLO: A STAR WARS STORY" (2018)

Ofrece una mirada al pasado del contrabandista Han Solo.

FORMACIÓN DE LA ALIANZA REBELDE

"Rebels" (2014–2018)

"Andor" (2022)

Exploran la formación de la Alianza Rebelde y las misiones de espionaje contra el Imperio.

LA TRILOGÍA ORIGINAL

"Una nueva esperanza" (1977),

"El imperio contraataca" (1980)

"El retorno del Jedi" (1983)

narra la lucha de Luke Skywalker y sus aliados contra el Imperio Galáctico.

LA TRILOGÍA DE SECUELAS

“El despertar de la fuerza" (2015),

"Los últimos Jedi" (2017)

"El ascenso de Skywalker" (2019),

concluye con la saga de los Skywalker.