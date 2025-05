Día de Star Wars: Este es el origen del día más esperado por los fans de la saga

Cada 4 de mayo, los fans de Star Wars, una de las franquicias más icónicas del cine celebran con entusiasmo.

Esta fecha se ha convertido en una tradición global que une a generaciones de seguidores, desde los más veteranos hasta quienes recién descubren la saga. Pero, ¿de dónde viene esta celebración y por qué se conmemora precisamente ese día?

EL ORIGEN DEL DÍA DE STAR WARS

La elección del 4 de mayo no fue idea de George Lucas ni de los estudios detrás de la saga. Todo comenzó como un juego de palabras que rápidamente se transformó en un fenómeno cultural. En inglés, la frase “May the Force be with you” (Que la Fuerza te acompañe) suena muy similar a “May the Fourth be with you” (Que el cuatro de mayo esté contigo). Esta coincidencia lingüística fue suficiente para que los fans adoptaran la fecha como su día especial.

La primera referencia pública al 4 de mayo relacionada con Star Wars ocurrió en 1979, cuando el Partido Conservador del Reino Unido publicó un anuncio en un periódico felicitando a Margaret Thatcher por asumir como primera ministra.

El mensaje decía: “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations” Desde entonces, la comunidad fan no dejó pasar la oportunidad de rendir homenaje a su saga favorita.

Con el paso de los años, la celebración fue creciendo gracias al impulso de redes sociales, eventos especiales y el apoyo de Disney, que adquirió Lucasfilm en 2012. Actualmente, el Día de Star Wars se celebra con estrenos, promociones, actividades temáticas y mucho contenido especial.

¿CÓMO CELEBRAR ESTE DÍA?

Celebrar el Día de Star Wars es tan flexible como creativa es la comunidad que lo sostiene. Aquí tienes algunas ideas para sumarte a la conmemoración: