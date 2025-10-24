Este será el exorbitante precio del Xbox Magnus para competir contra PlayStation

La nueva generación de consolas ya se perfila en el horizonte. Tras el éxito de la PlayStation 5 y la Xbox Series X/S, y con la reciente llegada de la Nintendo Switch 2 al mercado, los gigantes de la industria del gaming se preparan para una nueva batalla tecnológica. En el caso de Microsoft, su próxima apuesta lleva el nombre de Xbox Magnus, una consola que promete potencia sin precedentes, pero también un precio que podría superar los mil dólares.

XBOX MAGNUS: POTENCIA EXTREMA A UN PRECIO FUERA DE LO COMÚN

Según reportes recientes, el precio del Xbox Magnus podría elevarse hasta mil 300 dólares debido al altísimo costo de sus componentes. Esto representaría más del doble del valor actual de la Xbox Series X, que ronda los 650 dólares. De acuerdo con el filtrador conocido como Kepler L2, solo el hardware interno ya supera los mil dólares, lo que coloca a esta consola en un rango de precios nunca antes visto en el mercado doméstico.

El componente más caro sería su GPU, una tarjeta gráfica integrada de gama alta basada en la arquitectura RDNA 5 con 68 unidades de cómputo (CU). A esto se sumaría un procesador con 11 núcleos Zen 6, diseñado para ofrecer un rendimiento similar al de una PC gamer de última generación. La consola también contaría con 48 GB de memoria GDDR7, lo que la convertiría en una máquina enfocada completamente en el rendimiento gráfico y la velocidad.

MICROSOFT APUESTA POR UNA NUEVA ESTRATEGIA DE CONSOLAS

A pesar de que en la actual generación Sony ha vendido más del doble de consolas que Microsoft, la compañía no planea abandonar el mercado, sino diversificarlo. Además del Xbox Magnus, se espera que Microsoft lance nuevos dispositivos, como su consola portátil inspirada en la ROG Ally X, que ya ha llamado la atención por su potencia.

Con la Xbox Magnus, Microsoft busca ofrecer una experiencia híbrida entre consola y PC, compatible con juegos de ambas plataformas. Esto podría marcar una nueva era en la industria, aunque el elevado precio podría limitar su alcance inicial entre los jugadores.

FECHA ESTIMADA DE LANZAMIENTO Y EXPECTATIVAS

Se estima que la Xbox Magnus llegará al mercado en 2027, coincidiendo con el lanzamiento de la PlayStation 6. Aunque aún no se confirma el precio final, todo apunta a que será la consola más costosa en la historia de Microsoft.

Resta ver si la compañía decide venderla con pérdidas, como ha hecho en generaciones anteriores, para competir directamente con Sony. Lo que sí parece seguro es que el Xbox Magnus representará un salto tecnológico enorme y será una opción ideal para quienes buscan el máximo rendimiento sin importar el costo.