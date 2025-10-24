VIDEO | Hija ridiculiza a su padre por ir con tenis a una boda. Lo llama "fachero"

Aunque pareciera descabellado, el outfit o vestimenta de una persona para una ocasión podría desencadenar una andanada de críticas y señalamientos, y es justo lo que le pasó a un adulto mayor de Buenos Aires, Argentina.

En un video compartido en TikTok, compartido por la usuaria Olivia (@oliviapereyrairaola1), se ve a un hombre de la tercera edad ajustándose el cinturón; se escucha a una persona decir algo de una boda.

Sin embargo, la vestimenta de etiqueta queda totalmente destrozada por un detalle que pareciera minúsculo: el calzado. Y es que es bien sabido que este debe ir acorde con las prendas, pero al caballero le plació, por una razón, llevar tenis negros, para que no rompieran con la tonalidad del traje, pues le resultaba cómodo.

"Estas son de las mejores zapatillas (tenis) para caminar", dice mientras le pide a su hija que le tome una foto para enviar a su amigo.

Después, en el mismo video se aprecia a una mujer madura, quien también se viste para la boda; sin embargo, cuando ve a su padre con los tenis, le dice que no le haga eso, y empieza a criticarlo, al grado de decirle entre risas y con un dejo de indignación:

"No, te lo pido por favor que no"; luego se da una pequeña discusión que resulta dramática y graciosa para la titular de la cuenta, Olivia, quien le dice a su papá que iba a la boda "muy fachero".

Entonces, el caballero le explica con calma: "Yo no puedo ir con otra cosa, no puedo ir con zapatos", pies otro tipo de calzado le causaba dolor porque había sido operado de las rodillas.

"Son divinas las zapatillas, pero no para ir con un traje. Yo soy una reina. Mira tus zapatos y mira los míos", le contesta la mujer a la vez que le muestra el calzado que eligió para la fiesta.