  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 24 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Los 46 rosarios a la Virgen de Guadalupe: ¿a partir de cuándo se rezan?

Durante este periodo, los fieles avanzan en un camino de oración que abarca los meses de octubre y noviembre

Oct. 24, 2025
El origen de esta tradición se remonta al Siglo XIX.
El origen de esta tradición se remonta al Siglo XIX.

Se acerca el 12 de diciembre, fecha en que se conmemora a la Virgen de Guadalupe en el calendario católico y en torno a esta celebración hay muchas tradiciones y expresiones de fe muy arraigadas en la cultura popular mexicana.

Una de estas tradiciones es el rezo de 46 rosarios a la virgen y, más que una práctica religiosa, representa un puente entre lo espiritual y lo cultural, donde la oración se convierte en símbolo de unidad, esperanza y amor hacia la Patrona de México.

¿CÓMO NACIÓ ESTA TRADICIÓN? 

Su origen se remonta al siglo XIX, cuando los fieles comenzaron a reunirse en el Jardín del Santuario para rendir homenaje a la Virgen con oraciones y cantos, en una muestra de fervor popular que se mantiene viva hasta hoy.

El número 46 no fue elegido al azar. Según la tradición, corresponde al número de estrellas que adornan el manto de la Virgen en su imagen del Tepeyac.

Cada una de esas estrellas tiene un nombre que refleja una virtud o cualidad de María desde la Estrella Maravillosa, con la que se inicia el rezo el 28 de octubre, hasta la Estrella Perfecta, que culmina la devoción el 12 de diciembre, día de la gran celebración guadalupana.

imagen-cuerpo

UNA PREPARACIÓN ESPIRITUAL PARA EL 12 DE DICIEMBRE 

Durante este periodo, los fieles avanzan en un camino de oración que abarca los meses de octubre y noviembre, dedicados al rosario, y que prepara espiritualmente para la fiesta del 12 de diciembre.

Los nombres de las estrellas, como Estrella Fiel, Estrella Consoladora o Estrella Reina de la Esperanza, evocan momentos de cercanía, consuelo y fe en medio de las dificultades. Cada día, el rezo se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre las virtudes de la Virgen y su papel como madre e intercesora del pueblo mexicano.

Esta práctica simboliza la conexión entre lo divino y lo humano, entre la fe individual y la devoción colectiva.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
VIDEO | Error en la SCJN: suena "Qué precio tiene el cielo" en lugar del Himno Nacional
Viral

VIDEO | Error en la SCJN: suena "Qué precio tiene el cielo" en lugar del Himno Nacional

Octubre 24, 2025

Un fragmento de la canción interpretada por Marc Anthony se escuchó durante el informe del TEPJF

Netflix prepara la secuela de Los Mitchell vs. las máquinas: esto es todo lo que se sabe
Viral

Netflix prepara la secuela de "Los Mitchell vs. las máquinas": esto es todo lo que se sabe

Octubre 24, 2025

Con este nuevo proyecto, busca repetir el éxito y seguir fortaleciendo su catálogo de animación

Mielomeningocele: ¿Cuáles son sus causas y cómo se detecta la forma más grave de espina bífida?
Viral

Mielomeningocele: ¿Cuáles son sus causas y cómo se detecta la forma más grave de espina bífida?

Octubre 24, 2025

Esta malformación congénita puede aparecer en diferentes niveles de la columna cervical, dorsal o lumbar, y su severidad depende del sitio donde esté