Netflix prepara la secuela de "Los Mitchell vs. las máquinas": esto es todo lo que se sabe

Después del enorme éxito que tuvo Los Mitchell vs. las máquinas en 2021, Netflix y Sony Pictures han confirmado que una secuela está oficialmente en camino. La película original, dirigida por Michael Rianda y Jeff Rowe, se convirtió en uno de los mayores éxitos animados de la plataforma, con más de 53 millones de hogares viéndola en sus primeros 28 días. Su éxito fue tal que incluso recibió una nominación al Oscar a Mejor Película de Animación.

La noticia llega poco después del fenómeno global de Las guerreras K-pop (2025), otra producción animada de Sony que ha roto récords en Netflix. Este nuevo contexto ha impulsado el interés por recuperar proyectos que marcaron una época para el público del streaming, y Los Mitchell vs. las máquinas encaja perfectamente en esa tendencia.

NUEVOS DIRECTORES, MISMA ESENCIA

La secuela será dirigida por Guillermo Martínez, quien ya participó en la primera entrega, junto a JP Sans. El guion correrá a cargo de las hermanas Wendy y Lizzie Molyneux, conocidas por su trabajo en comedias animadas. Phil Lord y Chris Miller, responsables de éxitos como Spider-Man: Un nuevo universo, regresarán como productores, garantizando que la película mantenga el mismo tono y calidad visual que conquistó a millones de espectadores.

Según reporta Variety, la producción comenzará a principios de 2026, aunque por el momento no se ha anunciado una fecha de estreno oficial.

UNA HISTORIA QUE CONQUISTÓ A TODOS

La primera película seguía las aventuras de los Mitchell, una familia peculiar que emprende un viaje por carretera para llevar a su hija Katie a la escuela de cine en California. Sin embargo, su travesía se ve interrumpida cuando una inteligencia artificial desata una rebelión de robots, convirtiendo a los Mitchell en los inesperados héroes encargados de salvar a la humanidad.

Con su mezcla de humor, tecnología, emociones familiares y un estilo visual único, Los Mitchell vs. las máquinas se consolidó como una de las mejores películas animadas de la década.

NETFLIX Y SONY, UNA ALIANZA QUE SIGUE DANDO FRUTOS

La secuela será nuevamente distribuida por Netflix como parte del acuerdo vigente con Sony Pictures. Cabe recordar que la primera entrega iba a estrenarse en cines en 2020, pero la pandemia obligó a cambiar los planes. Netflix terminó adquiriéndola por más de 100 millones de dólares, una decisión que resultó todo un acierto.

Con este nuevo proyecto, Netflix busca repetir el éxito y seguir fortaleciendo su catálogo de animación. Los fans, mientras tanto, ya esperan con entusiasmo el regreso de una de las familias más queridas del cine animado moderno.