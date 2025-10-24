Niño de 13 años habla tras sufrir agresión y bullying de un adulto en camión de Mexicali

Recientemente, se viralizó un video en redes sociales donde un hombre agrede a un adolescente de 13 años dentro de un camión de transporte público en Mexicali, lo cual ha causado indignación en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo el adulto, aparentemente en estado de ebriedad, insulta y ataca al menor mientras otros niños se burlan y los pasajeros guardan silencio. Ante la viralización del video, el menor a través de redes sociales relató su versión de la agresión que vivió en el camión.

NIÑO DE 13 AÑOS HABLA TRAS SUFRIR AGRESIÓN Y BULLYING DE UN ADULTO EN CAMIÓN

El menor, identificado como Reinaldo, habló tras la viralización del video y narró los momentos de terror que vivió durante el incidente, ocurrido el pasado viernes cuando salía de la secundaria.

De acuerdo con su testimonio, el hombre subió al camión, habló con el chofer, y los niños que también iban en el transporte público, notaron que estaba borracho, por lo que comenzaron a burlarse de él. El adulto, enfurecido, descargó su enojo contra Reinaldo, lo insultó por su aspecto físico y lo agredió físicamente.

"Un niño que va también a mi secundaria le dio las tijeras al señor para que me cortara las lonjas, y el hombre dijo que sí, pero que me iba a capar como a los cochis. Luego me quería cortar el pelo", contó Reinaldo.

El adolescente explicó que el agresor incluso intentó impedir que pidiera ayuda:

"El camionero me preguntó que si todo bien, pero él me tapó la boca y los niños le ayudaron a decirle que todo estaba bien también".

Reinaldo no quiso contarle lo sucedido a su madre porque ella padece asma, sin embargo, el video se viralizó rápidamente.

"Yo no quería decirle nada a mi mamá porque está enferma, pero el video se hizo viral en apenas dos horas", comentó.

Tras la difusión de las imágenes, la familia del menor presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Baja California por amenazas y agresión a un menor.

La sociedad mexicalense ha exigido justicia y una investigación exhaustiva, no solo contra el agresor adulto, sino también por la omisión del chofer y la conducta de los menores que incitaron la violencia. Autoridades educativas y de transporte ya analizan medidas para evitar que este tipo de hechos se repitan.