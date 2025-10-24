  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 24 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Niño de 13 años habla tras sufrir agresión y bullying de un adulto en camión de Mexicali

El menor, identificado como Reinaldo, relató cómo un hombre intentó cortarle el cabello y el cuello frente a varios pasajeros en el camión

Oct. 24, 2025
Niño de 13 años habla tras sufrir agresión y bullying de un adulto en camión de Mexicali

Recientemente, se viralizó un video en redes sociales donde un hombre agrede a un adolescente de 13 años dentro de un camión de transporte público en Mexicali, lo cual ha causado indignación en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo el adulto, aparentemente en estado de ebriedad, insulta y ataca al menor mientras otros niños se burlan y los pasajeros guardan silencio. Ante la viralización del video, el menor a través de redes sociales relató su versión de la agresión que vivió en el camión.

NIÑO DE 13 AÑOS HABLA TRAS SUFRIR AGRESIÓN Y BULLYING DE UN ADULTO EN CAMIÓN

El menor, identificado como Reinaldo, habló tras la viralización del video y narró los momentos de terror que vivió durante el incidente, ocurrido el pasado viernes cuando salía de la secundaria.

De acuerdo con su testimonio, el hombre subió al camión, habló con el chofer, y los niños que también iban en el transporte público, notaron que estaba borracho, por lo que comenzaron a burlarse de él. El adulto, enfurecido, descargó su enojo contra Reinaldo, lo insultó por su aspecto físico y lo agredió físicamente.

"Un niño que va también a mi secundaria le dio las tijeras al señor para que me cortara las lonjas, y el hombre dijo que sí, pero que me iba a capar como a los cochis. Luego me quería cortar el pelo", contó Reinaldo.

El adolescente explicó que el agresor incluso intentó impedir que pidiera ayuda:

"El camionero me preguntó que si todo bien, pero él me tapó la boca y los niños le ayudaron a decirle que todo estaba bien también".

Reinaldo no quiso contarle lo sucedido a su madre porque ella padece asma, sin embargo, el video se viralizó rápidamente.

"Yo no quería decirle nada a mi mamá porque está enferma, pero el video se hizo viral en apenas dos horas", comentó.

Tras la difusión de las imágenes, la familia del menor presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Baja California por amenazas y agresión a un menor.

La sociedad mexicalense ha exigido justicia y una investigación exhaustiva, no solo contra el agresor adulto, sino también por la omisión del chofer y la conducta de los menores que incitaron la violencia. Autoridades educativas y de transporte ya analizan medidas para evitar que este tipo de hechos se repitan.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Santoral de hoy, 24 de octubre: San Antonio María Claret, patrono de los educadores y los trabajadores textiles
Viral

Santoral de hoy, 24 de octubre: San Antonio María Claret, patrono de los educadores y los trabajadores textiles

Octubre 24, 2025

Fundador de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, su vida estuvo marcada por la defensa de la fe, la educación y la justicia social

Así puedes activar el modo Halloween en WhatsApp
Viral

Así puedes activar el modo Halloween en WhatsApp

Octubre 23, 2025

Con la llegada de la llamada spooky season, muchos usuarios optan por modificar la apariencia de su app con fondos de calabazas, fantasmas o brujas

Esta es la razón por la que Xbox subió el precio de Game Pass Ultimate
Viral

Esta es la razón por la que Xbox subió el precio de Game Pass Ultimate

Octubre 23, 2025

A pesar de todo, los resultados financieros han sido positivos: Microsoft registró un aumento del 34% en ingresos durante su último trimestre