Así puedes activar el modo Halloween en WhatsApp

La temporada más aterradora del año se acerca, y con ella llegan las ganas de transformar todo en algo más oscuro y misterioso. Si ya estás pensando en tu disfraz o en un maratón de películas de terror, también puedes darle un toque escalofriante a tu WhatsApp. Aunque la aplicación no cuenta con un "modo Halloween" oficial, existen algunos trucos para personalizarla con fondos, íconos y temas que reflejen el espíritu de esta festividad.

PERSONALIZA WHATSAPP CON TEMÁTICA DE HALLOWEEN

Con la llegada de la llamada spooky season, muchos usuarios optan por modificar la apariencia de su app con fondos de calabazas, fantasmas, brujas o paisajes tenebrosos. Para hacerlo, necesitarás usar herramientas externas como Nova Launcher y algunas imágenes con estética de Halloween.

CÓMO ACTIVAR EL MODO HALLOWEEN EN WHATSAPP

Cambia el fondo de tus chats

Abre WhatsApp y toca los tres puntos en la esquina superior derecha.

y toca los tres puntos en la esquina superior derecha. Entra a " Ajustes ", luego " Chats " y selecciona " Fondo de pantalla ".

", luego " " y selecciona " ". Pulsa "Cambiar" y después " Mis fotos ".

". Escoge una imagen vertical con temática de Halloween .

. Presiona "Establecer como fondo de pantalla".

Con esto, cada conversación tendrá un ambiente misterioso y acorde a la fecha.

Personaliza el teclado

Abre cualquier chat y toca la barra de texto .

. Cuando aparezca el teclado, selecciona el ícono de engranaje.

Entra a " Tema " y luego " Mis temas ".

" y luego " ". Elige una imagen horizontal alusiva a Halloween, ajusta el brillo y pulsa "Listo".

De esta forma, tu teclado combinará con el tono sombrío de tu fondo de pantalla.

Cambia el ícono de WhatsApp (solo para Android)

Abre Nova Launcher .

. Mantén presionado el ícono de WhatsApp .

. Selecciona " Editar ", luego " Logo " y finalmente " Fotos ".

", luego " " y finalmente " ". Escoge una imagen PNG con motivos de Halloween , como una calabaza o un fantasma.

, como una calabaza o un fantasma. Pulsa "Listo" para guardar los cambios.

Tu ícono ahora lucirá perfecto para la temporada más terrorífica del año. Eso sí, recuerda que Nova Launcher podría dejar de funcionar en el futuro, así que aprovecha mientras esté disponible.