Victorious vuelve: Netflix prepara spin-off de la icónica serie centrado en Trina Vega

Después de más de una década desde su estreno, Victorious, la icónica serie de Nickelodeon que se transmitió entre 2010-2013 regresará a la pantalla, pero esta vez bajo el sello de Netflix. La plataforma de streaming anunció este viernes que desarrollará un spin-off titulado Hollywood Arts.

La serie contará con Daniella Monet como protagonista, retomando su papel de Trina Vega, la hermana de Tori Vega interpretada por Victoria Justice. Aunque en la serie original Trina tenía un rol secundario, sus escenas icónicas la convirtieron en uno de los personajes más recordados por los fans. Monet compartió la noticia en sus redes sociales y recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo.

DE REGRESO A HOLLYWOOD ARTS

El spin-off presentará un nuevo elenco conformado por Alyssa Miles, Emmy Liu-Wang, Peyton Jackson, Erika Swayze, Martin Kamm, y contará con Yvette Nicole Brown como estrella invitada. Hasta el momento, se desconoce si alguno de los integrantes del reparto original, como Ariana Grande, Elizabeth Gillies, Avan Jogia, Leon Thomas III o Matt Bennett, participará en la nueva serie.

La historia girará en torno a Trina Vega, quien ahora regresa a su antigua escuela secundaria como profesora sustituta sin experiencia formal. La trama seguirá su interacción con una nueva generación de estudiantes ambiciosos y talentosos, mientras ellos buscan su propio camino en la escuela de artes escénicas más elitista de Hollywood.

Monet expresó su entusiasmo por el proyecto: "Regresar como Trina junto a un elenco tan dinámico y poderoso de recién llegados es algo que me hace sentir muy afortunada y agradecida. Victorious nos cambió la vida a todos; pensar que puedo dirigir algo parecido es indescriptible. Como actriz, productora y madre, estoy deseando crear algo que todos podamos compartir con orgullo con el mundo".

La serie será escrita y producida por Jake Farrow y Samantha Martin, contará con 26 capítulos y se estrenará en Netflix en 2026, para luego llegar a Nickelodeon y Paramount.