Kunno rompe el silencio sobre la cancelación de conciertos en EU de Ángela Aguilar: “Es algo que los va a sorprender mucho”

Farándula

El influencer amigo de Ángela Aguilar, reaccionó a la cancelación de sus conciertos de  en EU, sin revelar el motivo, pero asegurando que sorprenderá

Oct. 24, 2025
El influencer mexicano Kunno, amigo cercano de Ángela Aguilar y Christian Nodal, rompió el silencio sobre la reciente cancelación de seis conciertos que la intérprete de regional mexicano tenía programados en Estados Unidos como parte de su gira Libre Corazón.

Durante su paso por la alfombra de los Premios Eliot, Kunno aseguró conocer el motivo detrás de la decisión de la cantante.

KUNNO ROMPE EL SILENCIO SOBRE LA CANCELACIÓN DE CONCIERTOS DE ÁNGELA AGUILAR

Aunque prefirió no revelar detalles por el momento, aseguro que sabe cuál es a razón de la cancelación de los conciertos en Estados Unidos de Ángela Aguilar.

“Es algo que les voy a contar más adelante, sé la razón. Es algo interesante que sé que los va a sorprender mucho”, declaró ante los medios de comunicación.

Sus palabras avivaron aún más las especulaciones en torno a Ángela Aguilar, pues en las últimas semanas han circulado rumores sobre un posible embarazo, situación que ni la artista ni su esposo, Christian Nodal, han confirmado o desmentido. Ante la insistencia de los reporteros, Kunno solo respondió: “Espérense”, sin ofrecer más información.

SEIS FECHAS CANCELADAS EN EE. UU.

Ángela Aguilar tenía previstas 18 presentaciones en Estados Unidos, pero recientemente suspendió seis de ellas sin ofrecer una explicación oficial. Las fechas canceladas corresponden a las siguientes ciudades:

  • 24 de octubre: Ritz Theatre, Nueva Jersey.
  • 26 de octubre: The Santander Performing Arts Center, Pensilvania.
  • 1 de noviembre: Old National Centre, Indianápolis.
  • 2 de noviembre: The Auditorium, Chicago.
  • 14 de noviembre: Martin Marietta Center for the Performing Arts, Carolina del Norte.
  • 23 de noviembre: Paramount Theatre, Denver.

Aunque no se ha confirmado el motivo, algunos seguidores especulan que podría deberse a la baja venta de boletos.

COMPROMISO CON LAS COMUNIDADES MIGRANTES

Previo al inicio de la gira, Ángela Aguilar había anunciado que donaría parte de las ganancias de sus presentaciones a comunidades migrantes en Estados Unidos, como muestra de apoyo ante las reformas impulsadas por el expresidente Donald Trump.

“Como mexico-americana, no puedo ignorar lo que pasa a mi alrededor. Por eso, una parte de las ganancias de estas 17 fechas será destinada a apoyar a comunidades migrantes en Estados Unidos que enfrentan injusticias todos los días”, escribió la artista en redes sociales.

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni su equipo han emitido un comunicado oficial sobre la cancelación de las fechas, mientras los fans permanecen a la expectativa de conocer la verdadera razón detrás de la sorpresiva decisión.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

