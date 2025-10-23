  • 24° C
Farándula

Cazzu se queda sin visa estadounidense y no podrá ingresar a Estados Unidos

La cantante argentina atraviesa un impasse migratorio mientras continúa su exitosa gira por México y Latinoamérica

Oct. 23, 2025
La cantante argentina Cazzu se quedó sin visa americana, lo que le impide ingresar a Estados Unidos por el momento, lo cual ha causado revuelo entre sus seguidores. 

Según información compartida por los periodistas Javier Ceriani y Mandy "Muñeca Brava", la intérprete argentina no podrá ingresar a Estados Unidos debido a que su visa O-1, destinada a personas con habilidades extraordinarias, venció hace más de año y medio y no fue renovada.

CAZZU SE QUEDA SIN VISA ESTADOUNIDENSE

De acuerdo con los especialistas, a Cazzu no le fue negado el documento, sino que simplemente no lo renovó tras su vencimiento hace más de año y medio.

Hasta ahora, se desconocen los motivos por los cuales la artista no realizó el trámite, aunque se especula que su extensa agenda de presentaciones en Latinoamérica podría ser una de las razones principales, ya que actualmente no tiene fechas programadas en la Unión Americana.

"A ella no le negaron la visa, simplemente no la renovó", aclararon los periodistas.

ÉXITO EN SU PASO POR MÉXICO

La artista continúa recorriendo escenarios con su gira por México, donde ha sido recibida con entusiasmo. Tras su presentación en el Auditorio Nacional, Cazzu logró congregar a miles de fanáticos que corearon sus éxitos y le demostraron su apoyo.

Además, se presentó en ciudades como Monterrey y Mérida, donde su público le llevó mariachis y obsequios, gesto que la cantante agradeció públicamente en sus redes sociales. A pesar de los cuestionamientos sobre su relación pasada con Christian Nodal, Cazzu ha dejado claro que está enfocada en su música y su carrera.

Por otro lado, la cantante argentina también ha sido tema de conversación por su vida personal. Diversos fans aseguran que la cantante podría estar iniciando una relación sentimental con su bailarín Gonzalo Gerber, integrante de su equipo de gira. Aunque ninguno lo ha confirmado, en redes sociales circulan videos donde se les observa muy cercanos durante sus presentaciones, intercambiando sonrisas y gestos de complicidad.

Con su visa americana pendiente de renovación, la "Nena Trampa" continúa conquistando escenarios en América Latina, demostrando que su talento y carisma siguen intactos.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

