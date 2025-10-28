La Rosa de Guadalupe recibe la placa de diamante tras superar los 10 millones de suscriptores en YouTube

El icónico programa mexicano La Rosa de Guadalupe continúa haciendo historia, no solo en la televisión, sino también en el mundo digital. La producción de Televisa recibió recientemente la codiciada Placa de Diamante de YouTube, reconocimiento que se entrega a los canales que superan los 10 millones de suscriptores. Aunque la serie ya rebasa los 23 millones de seguidores en la plataforma, este galardón simboliza un logro importante en su trayectoria.

UNA CEREMONIA LLENA DE EMOCIÓN Y NOSTALGIA

La entrega del reconocimiento se llevó a cabo en las instalaciones de Televisa, donde el productor Miguel Ángel Herros, quien ha estado al frente del proyecto durante casi dos décadas, compartió su emoción por este nuevo hito.

"Estoy abrumado por todo lo que se ha dicho sobre La Rosa de Guadalupe. Hemos sido una familia durante estos 18 años, pero muchos de mis compañeros llevan conmigo más de 40 años", expresó Herros, visiblemente emocionado.

El productor también destacó la relevancia del reconocimiento digital: "Hemos recibido muchos premios, pero esta Placa de Diamante nos llena de orgullo porque viene de las redes sociales, algo que al principio no considerábamos tanto".

EL IMPACTO DE LA ROSA DE GUADALUPE EN NUEVAS GENERACIONES

Durante la ceremonia también participó Elaine Haro, actriz que formó parte de La Casa de los Famosos México y ha trabajado en varios episodios del programa. En su discurso, agradeció la oportunidad que La Rosa de Guadalupe brinda a los jóvenes artistas para crecer en la industria del entretenimiento.

"Gracias a este espacio se nos abren puertas en telenovelas, series y películas. Este programa nos inspira y motiva a seguir luchando por nuestros sueños", comentó la actriz.

Elaine cerró su mensaje reconociendo el papel que el programa tuvo en su carrera: "La Rosa formó parte de mi vida y estoy profundamente agradecida. Gracias a ella, muchos jóvenes actores hemos podido cumplir nuestros sueños".

UN LEGADO QUE SIGUE CRECIENDO

Con más de 18 años al aire y miles de capítulos transmitidos, La Rosa de Guadalupe se mantiene como uno de los programas más vistos y comentados de la televisión mexicana. Su éxito en YouTube demuestra que su fórmula de historias llenas de esperanza, valores y realidades cotidianas sigue conectando con millones de espectadores dentro y fuera del país.

El fenómeno continúa, y todo indica que La Rosa de Guadalupe aún tiene muchas historias que contar, tanto en la pantalla chica como en el universo digital.