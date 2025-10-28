Exintegrante de PXNDX confirma que su esposa le fue infiel con José Madero y descarta regreso de la banda

El final de PXNDX, una de las bandas de rock más emblemáticas de Monterrey, siempre estuvo envuelto en rumores, pero recientemente el exguitarrista Arturo Arredondo rompió el silencio y confirmó uno de los secretos más comentados del entorno musical regio.

EL VERDADERO CONFLICTO QUE TERMINÓ CON PXNDX

Arturo Arredondo, quien formó parte de PXNDX desde 2005 hasta su disolución en 2016, habló por primera vez sobre la infidelidad de su entonces esposa con el vocalista José Madero Vizcaíno, confirmando que el conflicto no solo impactó su vida personal, sino también la dinámica interna de la banda.

"¿A estas alturas? Medio Monterrey ya sabe, no pretendo hacer una entrevista sobre eso", respondió el músico con sarcasmo al ser cuestionado sobre el tema, dejando claro que no tiene intención de revivir el pasado.

¿TODA LA ESCENA MUSICAL DE MONTERREY SABÍA DE ESTA INFIDELIDAD?

De acuerdo con el periodista Mich Rubalcava, la infidelidad fue descubierta por Vicky, la entonces novia de Madero, quien encontró evidencia contundente y confrontó directamente a Arredondo.

"Pepe Madero le dio vajilla a su amigo Arturo, su mejor amigo de toda la vida, con la mujer... había pláticas, videos, fotos... Arturo se enfrentó a Pepe. Vicky lo cortó y Pepe desapareció, jamás le dio la cara", relató el comunicador.

El exguitarrista no negó la historia y dejó una frase que muchos interpretaron como una referencia directa a la traición:

"La verdad siempre encuentra su camino, sin ayuda mía. Uno aprende a no meterse al lodo con marranos."

Tras la ruptura interna, PXNDX anunció una "pausa indefinida" a finales de 2015, argumentando desgaste creativo. Sin embargo, Arredondo reconoció que las tensiones personales y el enfoque individualista de Madero hicieron imposible continuar.

Desde entonces, cada integrante ha seguido su propio camino. José Madero ha consolidado una exitosa carrera como solista, mientras que Arredondo ha trabajado en proyectos alternos.

Pero si algo dejó claro el guitarrista, es que un reencuentro con PXNDX está completamente descartado, pues el pasado, tanto musical como personal, quedó enterrado para siempre.