Belinda y Airbnb celebran la nostalgia del pop latino con una experiencia única en "Mentiras, All Stars"

Airbnb y Belinda se unen para ofrecer a los fans una experiencia sin precedentes que combina música, teatro y cercanía con la artista.

El próximo 8 de noviembre, la cantante abrirá las puertas de su camerino en la puesta en escena "Mentiras, All Stars", para recibir a un grupo exclusivo de ocho afortunados huéspedes, quienes podrán vivir el teatro desde adentro, entre luces, vestuarios y recuerdos.

BELINDA Y AIRBNB CELEBRAN CON UNA EXPERIENCIA ÚNICA

Esta Experiencia Original de Airbnb promete ser una de las últimas oportunidades para ver a Belinda sobre el escenario interpretando los temas que marcaron a generaciones.

La cita será a las 16:00 horas (hora del Centro de México), y los interesados podrán reservar su lugar a partir del 31 de octubre a las 11:00 horas, en airbnb.com/belinda. La participación será totalmente gratuita, aunque el transporte y hospedaje correrán por cuenta de los asistentes.

UNA EXPERIENCIA CON BELINDA

Durante la experiencia, los asistentes disfrutarán de un recorrido exclusivo tras bambalinas, donde conocerán los secretos de "Mentiras, All Stars": desde los rincones donde se resguardan los vestuarios icónicos hasta el mítico traje de astronauta.

Además, vivirán un karaoke privado con Belinda, quien compartirá sus consejos para cantar en escena y, si el momento lo permite, improvisará un dueto con los participantes.

Como toque especial, los invitados recibirán la llave del camerino, que les permitirá acceder al espacio más íntimo de la artista: brindar con ella, explorar sus accesorios, revivir algunos de sus looks más emblemáticos y recibir una asesoría de maquillaje impartida por su propio equipo.

La noche culminará con un lugar VIP en el espectáculo, desde donde los asistentes disfrutarán de la función como parte del elenco, envueltos en luces de neón y aplausos.

AIRBNB ORIGINALS: EXPERIENCIAS CON LOS ÍDOLOS

Las Experiencias en Airbnb son actividades creadas por personas locales que buscan compartir lo mejor de su ciudad de manera auténtica. En la categoría Airbnb Originals, la plataforma ofrece momentos diseñados junto a figuras influyentes del arte, la música y el deporte, permitiendo una conexión única entre los fans y sus ídolos.

Con esta colaboración con Belinda, Airbnb reafirma su apuesta por transformar la forma en que se vive el entretenimiento, ofreciendo experiencias que fusionan cercanía, inspiración y emoción en escenarios inolvidables.