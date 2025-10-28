Gael García Bernal es nuevo embajador de Buena Voluntad de la Unesco: "Necesitamos hacer equipo"

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) designó al actor, productor y director mexicano Gael García Bernal como su nuevo Embajador de Buena Voluntad para la Cultura y la Educación Artística, una distinción que subraya tanto su impacto en el cine internacional como su compromiso con la transformación social a través del arte.

Desde París, la Unesco destacó el trabajo de García Bernal como cofundador de Ambulante, la oenegé que desde 2005 ha impulsado el cine documental en México y Latinoamérica con la idea de acercar este formato a comunidades fuera de los grandes circuitos culturales.

“Ambulante promueve el cine documental como instrumento de cambio y democratiza el acceso a la cultura”, subrayó el organismo.

COMPROMISO CON LA CULTURA Y LA COMUNIDAD

En un comunicado, el actor de “Y tu mamá también” y “Amores perros” expresó su gratitud y compromiso con esta nueva etapa.

“Estoy muy orgulloso y profundamente honrado. Hoy más que nunca necesitamos hacer equipo. El mundo entero necesita conversar hacia el bien común”, afirmó García Bernal.

El intérprete añadió que la cultura es una herramienta esencial para construir comunidad y fortalecer los lazos sociales. “Hay que construir comunidad a través de todas las expresiones culturales”, señaló.

El reconocimiento confirma a García Bernal no solo como una figura clave del cine contemporáneo, sino como un referente de la diplomacia cultural mexicana en el mundo.