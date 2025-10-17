Christian Nodal es acusado de ejercer violencia vicaria en contra de Cazzu

La ruptura entre la artista argentina Cazzu y el cantante mexicano Christian Nodal ha escalado a un nuevo y delicado nivel: el de la violencia de género

Un video de TikTok se ha vuelto viral en las últimas horas, impulsado por una fan que acusa directamente al intérprete de regional mexicano de ejercer violencia vicaria, utilizando el bienestar de su hija Inti para manipular a la madre.

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA VICARIA?

La violencia vicaria es una forma de violencia de género reconocida legalmente en varias jurisdicciones, incluyendo México. Se define como aquella agresión que ejerce un hombre utilizando a sus hijas, hijos o personas cercanas como un instrumento para herir, violentar y controlar a la madre.

ES POR ESTO QUE ESTÁ SIENDO ACUSADO NODAL

La contundente acusación se produce tras la difusión de un comunicado emitido por el equipo legal de Nodal que, según la voz viral de la plataforma, busca controlar la narrativa pública a expensas de Cazzu.

La tiktoker identificada como @panchajustpancha, cuya defensa ha sido bastante compartida, sostiene que el texto legal es un claro ejemplo de "violencia mediática y emocional".

"Agárrate... el comunicado ese que publicaron a través de la agencia de la caca Nodal, del pigmeo entaconado, es real, yo no lo puedo creer, yo pensé al principio que era falso. Este comunicado es el claro ejemplo, hermanas, y no es ningún chisme, es el claro ejemplo de lo que es la violencia vicaria", sentenció la creadora de contenido.

INDIGNACIÓN INTENSIFICADA

La indignación en las redes se intensificó al señalar la coincidencia del momento: el comunicado fue lanzado justo después del rotundo éxito de Cazzu en el Auditorio Nacional, lo que se interpretó como un intento deliberado de opacar su logro profesional y mantenerla bajo presión.

"Le está haciendo un gaslighting tremendo a Cazzu, la está queriendo manipular y controlar a través de Inti, aparte a cada ratito ponen: 'Por el bienestar de la menor no es bueno poner esto en polémicas, hacerlo mediático', ¿quién empezó a hacer las cosas mediáticas? Ellos... esto es violencia vicaria pura y aparte difamando a la madre, haciéndole una violencia digital tremenda".

La acusación de violencia vicaria se suma a la narrativa de tensión sobre el manejo de la paternidad de Inti. Aunque Nodal ha defendido su rol como padre, los recientes comentarios de Cazzu en pleno concierto dejaron entrever las dificultades, al asegurar que ha tenido problemas relacionados con la pensión alimenticia de la menor.

La comunidad digital ha cerrado filas con Cazzu, asegurando que ella es una "sobreviviente" de este tipo de violencia. Los comentarios de apoyo masivo en redes sociales, tales como "México está contigo", demuestran que el debate sobre la responsabilidad paterna y el uso de los hijos como arma emocional ha dejado de ser un chisme de farándula para convertirse en un tema de interés social con perspectiva de género.

