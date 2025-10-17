Estos son algunos de los nuevos miembros del elenco para la temporada 3 de Euphoria

Con cuatro años de espera, la exitosa serie Euphoria vuelve a las pantallas este 2026, según confirmó HBO. La tercera temporada contará con nuevos miembros del elenco junto a los actores que regresan, encabezados por Zendaya, quien protagoniza la historia desde su estreno.

La serie, ganadora del Emmy, sigue a un grupo de jóvenes mientras enfrentan situaciones complejas relacionadas con amor, amistad, drogas, sexo, trauma y redes sociales. La producción de los ocho episodios comenzó a inicios de este año en Los Ángeles, marcando un regreso muy esperado por los fanáticos.

NUEVOS TALENTOS SE DESTACAN

Danielle Deadwyler : nominada a varios premios por su trabajo en películas como Till y The Piano Lesson.

: nominada a varios premios por su trabajo en películas como Till y The Piano Lesson. Natasha Lyonne : conocida por Orange Is the New Black, American Pie y His Three Daughters.

: conocida por Orange Is the New Black, American Pie y His Three Daughters. Eli Roth : actor, director y creador de Hostel.

: actor, director y creador de Hostel. Trisha Paytas : cantante y creadora de contenido en YouTube.

: cantante y creadora de contenido en YouTube. Colleen Camp : veterana de American Hustle y Apocalypse Now.

: veterana de American Hustle y Apocalypse Now. Kwame Patterson (The Wire), Madison Thompson (Ozark), Sam Trammell (True Blood), Rebecca Pidgeon (The Unit), Matthew Willig (exjugador de NFL).

(The Wire), (Ozark), (True Blood), Rebecca Pidgeon (The Unit), Matthew Willig (exjugador de NFL). Cailyn Rice (1923), Bella Podaras (Ashley Garcia: Genius in Love), Gideon Adlon (The Society), Jessica Blair Herman (American Crime Story).

(1923), (Ashley Garcia: Genius in Love), (The Society), Jessica Blair Herman (American Crime Story). Hemky Madera (Spider-Man: Homecoming), Homer Gere (hijo de Richard Gere).

LOS PROTAGONISTAS REGRESAN

Junto a los recién anunciados, regresan los actores principales que han acompañado a Zendaya desde la primera temporada:

Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Colman Domingo, Maude Apatow, Alexa Demie, Martha Kelly y Chloe Cherry.

Estas nuevas incorporaciones de talento vienen con la intención de que la serie explore y explote nuevas tramas y dinámicas, aunque hasta el momento no se han revelado los detalles de los nuevos personajes ni sus historias de vida.