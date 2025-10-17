Estos son algunos de los nuevos miembros del elenco para la temporada 3 de Euphoria

Con cuatro años de espera, la exitosa serie Euphoria vuelve a las pantallas este 2026, según confirmó HBO. La tercera temporada contará con nuevos miembros del elenco junto a los actores que regresan, encabezados por Zendaya, quien protagoniza la historia desde su estreno.
La serie, ganadora del Emmy, sigue a un grupo de jóvenes mientras enfrentan situaciones complejas relacionadas con amor, amistad, drogas, sexo, trauma y redes sociales. La producción de los ocho episodios comenzó a inicios de este año en Los Ángeles, marcando un regreso muy esperado por los fanáticos.
NUEVOS TALENTOS SE DESTACAN
- Danielle Deadwyler: nominada a varios premios por su trabajo en películas como Till y The Piano Lesson.
- Natasha Lyonne: conocida por Orange Is the New Black, American Pie y His Three Daughters.
- Eli Roth: actor, director y creador de Hostel.
- Trisha Paytas: cantante y creadora de contenido en YouTube.
- Colleen Camp: veterana de American Hustle y Apocalypse Now.
- Kwame Patterson (The Wire), Madison Thompson (Ozark), Sam Trammell (True Blood), Rebecca Pidgeon (The Unit), Matthew Willig (exjugador de NFL).
- Cailyn Rice (1923), Bella Podaras (Ashley Garcia: Genius in Love), Gideon Adlon (The Society), Jessica Blair Herman (American Crime Story).
- Hemky Madera (Spider-Man: Homecoming), Homer Gere (hijo de Richard Gere).
LOS PROTAGONISTAS REGRESAN
Junto a los recién anunciados, regresan los actores principales que han acompañado a Zendaya desde la primera temporada:
Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Colman Domingo, Maude Apatow, Alexa Demie, Martha Kelly y Chloe Cherry.
Estas nuevas incorporaciones de talento vienen con la intención de que la serie explore y explote nuevas tramas y dinámicas, aunque hasta el momento no se han revelado los detalles de los nuevos personajes ni sus historias de vida.