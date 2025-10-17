  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 17 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Estos son algunos de los nuevos miembros del elenco para la temporada 3 de Euphoria

Según HBO, se confirma que esta tercera temporada llegará en primavera de 2026 con nuevos actores junto al elenco original

Oct. 17, 2025
Estas nuevas incorporaciones de talento vienen con la intención de que la serie explore y explote nuevas tramas y dinámicas, aunque hasta el momento no se han revelado los detalles de los nuevos personajes ni sus historias de vida.
Estas nuevas incorporaciones de talento vienen con la intención de que la serie explore y explote nuevas tramas y dinámicas, aunque hasta el momento no se han revelado los detalles de los nuevos personajes ni sus historias de vida.

Con cuatro años de espera, la exitosa serie Euphoria vuelve a las pantallas este 2026, según confirmó HBO. La tercera temporada contará con nuevos miembros del elenco junto a los actores que regresan, encabezados por Zendaya, quien protagoniza la historia desde su estreno.

La serie, ganadora del Emmy, sigue a un grupo de jóvenes mientras enfrentan situaciones complejas relacionadas con amor, amistad, drogas, sexo, trauma y redes sociales. La producción de los ocho episodios comenzó a inicios de este año en Los Ángeles, marcando un regreso muy esperado por los fanáticos.

NUEVOS TALENTOS SE DESTACAN

  • Danielle Deadwyler: nominada a varios premios por su trabajo en películas como Till y The Piano Lesson.
  • Natasha Lyonne: conocida por Orange Is the New Black, American Pie y His Three Daughters.
  • Eli Roth: actor, director y creador de Hostel.
  • Trisha Paytas: cantante y creadora de contenido en YouTube.
  • Colleen Camp: veterana de American Hustle y Apocalypse Now.
  • Kwame Patterson (The Wire), Madison Thompson (Ozark), Sam Trammell (True Blood), Rebecca Pidgeon (The Unit), Matthew Willig (exjugador de NFL).
  • Cailyn Rice (1923), Bella Podaras (Ashley Garcia: Genius in Love), Gideon Adlon (The Society), Jessica Blair Herman (American Crime Story).
  • Hemky Madera (Spider-Man: Homecoming), Homer Gere (hijo de Richard Gere).

LOS PROTAGONISTAS REGRESAN

Junto a los recién anunciados, regresan los actores principales que han acompañado a Zendaya desde la primera temporada:

Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Colman Domingo, Maude Apatow, Alexa Demie, Martha Kelly y Chloe Cherry.

Estas nuevas incorporaciones de talento vienen con la intención de que la serie explore y explote nuevas tramas y dinámicas, aunque hasta el momento no se han revelado los detalles de los nuevos personajes ni sus historias de vida.

Redacción
Redacción
Contenido Relacionado
Taylor Swift: Creando historia tras recibir un nuevo récord
Farándula

Taylor Swift: Creando historia tras recibir un nuevo récord

Octubre 17, 2025

La famosa cantante domina los 12 primeros puestos del Billboard Hot 100 con su nuevo álbum The Life of a Showgirl

“Tron: Ares”, el nuevo fracaso de Disney ¿Jared Leto tiene una maldición en los universos cinematográficos?
Farándula

“Tron: Ares”, el nuevo fracaso de Disney ¿Jared Leto tiene una maldición en los universos cinematográficos?

Octubre 17, 2025

La tercera entrega de la saga de ciencia ficción apenas logró 33.5 mdd en su primer fin de semana, pues el interés del público fue mínimo

La Granja VIP 2025: ¿Quién es el Tío Pepe, el mayoral que dirige el reality show de TV Azteca?
Farándula

La Granja VIP 2025: ¿Quién es el Tío Pepe, el mayoral que dirige el reality show de TV Azteca?

Octubre 17, 2025

Entre todos los participantes, hay una figura que se ha destacado por encima del resto que se encuentra listo entre los corrales y herramientas