Soda Stereo regresa a México con el tour “Ecos”: una experiencia inmersiva con la voz de Gustavo Cerati

Muchos pensaron que este momento jamás llegaría, pero Soda Stereo vuelve a México con su tour “Ecos”, una experiencia inmersiva que promete revivir la energía, la emoción y el legado de Gustavo Cerati como nunca antes.

“No es un tributo ni un homenaje. No es una película, no hay invitados ni cantante nuevo. Es Soda Stereo”, así lo confirmaron Charly Alberti y Zeta Bosio, marcando el regreso más esperado de la legendaria banda argentina.

“ECOS”, LA EXPERIENCIA INMERSIVA QUE REVIVE LA VOZ DE CERATI

El tour “Ecos” no es una simple gira, sino una propuesta tecnológica y emocional sin precedentes. A diferencia de otros espectáculos donde se recurre a hologramas o inteligencia artificial, esta experiencia utiliza registros originales de la voz y guitarra de Cerati, extraídos de sus últimas presentaciones con la banda.

Estas grabaciones se sincronizarán en tiempo real con la interpretación en vivo de Alberti y Bosio, creando la ilusión de tener a Gustavo una vez más sobre el escenario.

Todo el diseño visual y sonoro ha sido planeado para ser completamente inmersivo, envolviendo al público en una atmósfera que evoca la esencia pura de Soda Stereo.

CONCIERTOS DE SODA STEREO EN MÉXICO

La banda confirmó tres fechas en México para abril de 2026:

Ciudad de México – Palacio de los Deportes – 14 de abril

– Palacio de los Deportes – 14 de abril Guadalajara – Auditorio Telmex – 18 de abril

– Auditorio Telmex – 18 de abril Monterrey – Auditorio Banamex – 21 de abril

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex se realizará el 27 de octubre, mientras que la venta general comenzará el 28 de octubre a través de Ticketmaster.

Los boletos ofrecerán diferentes zonas y experiencias, con precios que se espera oscilen entre los 1,200 y 3,500 pesos, dependiendo de la ubicación y beneficios adicionales.

El espectáculo se llevará a cabo en recintos cerrados con zonas de campo de pie, buscando recrear la energía de los conciertos clásicos del grupo.

Con “Ecos”, Soda Stereo no solo revive su historia: la redefine, conectando generaciones bajo una misma premisa, esa que Cerati inmortalizó en sus letras “gracias totales”, pero ahora con un eco que vuelve a resonar en vivo.