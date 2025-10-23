Alejandro Landero, exactor de Televisa, es acusado de fingir vivir en la calle para recibir ayuda en la Condesa

El nombre de Alejandro Landero, recordado galán de Televisa durante los años 80, se volvió tendencia en redes sociales luego de que circulara un video donde presuntamente vivía en situación de calle junto a sus mascotas en la colonia Condesa, en la Ciudad de México.

Sin embargo, nuevas revelaciones apuntan a que el actor habría fingido su condición para aprovecharse de la solidaridad de los vecinos y fanáticos.

EXACTOR DE TELEVISA ES ACUSADO DE FINGIR VIVIR EN LA CALLE

Recientemente, se viralizaron en redes sociales unos videos, donde el exactor de Televisa, Alejandro Landero aparecía acompañado de sus pertenencias, un perro y varios gatos.

Según testimonios de vecinos, el actor habría perdido su hogar y se encontraba en búsqueda de un refugio temporal, pero se le dificultaba encontrarlo por negarse a separarse de sus animales. La historia conmovió a los habitantes de la zona y a seguidores de las producciones en las que participó, quienes comenzaron a organizar donaciones, ofrecerle hospedaje y hasta posibles empleos.

No obstante, el caso dio un giro inesperado cuando el periodista Mich Rubalcava reveló que la actriz Patricia Larrañaga quien ayudó a difundir el supuesto caso de indigencia es en realidad pareja del actor desde hace un año. De acuerdo con Rubalcava, la pareja no se encontraba en situación de calle, sino que recientemente había sido desalojada de un departamento que presuntamente ocuparon sin autorización.

"El departamento se lo apropió usando como pretexto que cuidaba a una ancianita. Cuando la señora falleció, no avisaron al dueño y vendieron las cosas que había dentro para conseguir dinero", relató Rubalcava.

El comunicador añadió que, tras ser desalojados, Larrañaga y Landero comenzaron a solicitar ayuda de los vecinos de manera engañosa. "Como todo el mundo conoce a Paty, mandó a Alejandro a pedir ayuda", aseguró. Además, señaló que el dinero recolectado supuestamente se ha utilizado para comer en restaurantes de la zona, por lo que ambos estarían viviendo gratis.

Hasta el momento, ni Alejandro Landero ni Patricia Larrañaga han ofrecido declaraciones públicas sobre las acusaciones, aunque la polémica ha generado un intenso debate en redes sociales sobre la manipulación de la empatía y la confianza de la gente.