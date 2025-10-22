James Gunn descarta la aparición de este icónico villano de DC en su universo cinematográfico

El director James Gunn ha confirmado que Darkseid no será el gran villano de su nuevo universo cinematográfico de DC . A pesar de ser una de las figuras más temidas de los cómics y considerado el equivalente al Thanos de Marvel, Gunn ha decidido dejarlo fuera del eje principal de su narrativa por una razón muy clara: Zack Snyder ya lo utilizó como el antagonista central de su saga.

DARKSEID NO VOLVERÁ A DOMINAR EL UNIVERSO DC

Durante una entrevista con New Rockstars, James Gunn explicó que no tiene sentido volver a utilizar al personaje, también conocido como Uxas, ya que Snyder logró una gran representación del villano en su propio universo. Según el cineasta, repetir la fórmula restaría originalidad al nuevo rumbo que está tomando DC Studios.

"Usar a Darkseid como el gran villano ahora no es necesariamente lo adecuado... porque Zack lo hizo genial a su manera y por Thanos y Marvel", señaló Gunn.

Con estas palabras, dejó claro que aunque Darkseid podría aparecer en algún momento, no ocupará un papel central ni será el gran enemigo que una las películas de su universo.

UN NUEVO ENFOQUE PARA EL UNIVERSO DC

Actualmente, James Gunn se encuentra consolidando las bases de su proyecto, que comenzó con el exitoso capítulo "Dioses y Monstruos". La siguiente gran producción será Man of Tomorrow, la esperada secuela de Superman, que promete ofrecer una visión diferente del icónico superhéroe.

En esta nueva historia, Lex Luthor tendrá un papel clave, estableciendo una alianza temporal con Clark Kent para enfrentar una amenaza aún mayor. Todo apunta a que el nuevo villano será Brainiac, el brillante y despiadado científico del planeta Yod-Colu.

"MAN OF TOMORROW" LLEGARÁ EN 2027

El guion de la película ya está terminado, y Gunn ha asegurado que su objetivo es romper con las fórmulas tradicionales del género de superhéroes. El director busca explorar nuevas dinámicas, con historias que sorprendan y emocionen al público sin depender de los antagonistas clásicos.

Man of Tomorrow está programada para estrenarse en 2027, marcando un nuevo capítulo en la visión de James Gunn para DC Studios, donde la innovación y el riesgo creativo serán las piezas clave de su universo cinematográfico.