Rosalía revela qué inspiró su nuevo álbum "Lux"

La cantante presenta una nueva producción después de tres años

Oct. 22, 2025
Cada símbolo del álbum ha sido cuidadosamente elegido por la cantante.
Rosalía vuelve a sorprender al mundo con "Lux", su esperado nuevo álbum que marca un giro profundo en su carrera. Tres años después de su última producción, la artista catalana revela la fuente de inspiración más íntima de su vida, la fe.

 "Dios es el único que puede llenar los espacios vacíos si tienes la predisposición y la actitud para abrirte", confesó durante una entrevista en el podcast Radio Noia con Mar Vallverdú.

En "Lux", Rosalía se adentra en la espiritualidad como nunca antes. Aunque en el pasado ya había hecho guiños religiosos en sus letras y videoclips, esta vez la conexión con lo divino ocupa el centro de su discurso artístico.

ADMIRACIÓN POR LAS MONJAS DE CLAUSURA

La portada del disco, donde aparece con un velo similar al de las monjas de clausura, refleja la unión entre fe, feminidad y arte. Cada símbolo del álbum ha sido cuidadosamente elegido por la cantante para representar su búsqueda interior y su admiración por la vida contemplativa.

"Admiro a las monjas de clausura, son ciudadanas celestiales", confesó. "Me identifico con su deseo de enfocarse solo en la creación y en la paz".

Rosalía explicó que el proyecto nace de su necesidad de vaciarse espiritualmente. "Como artista, hay una conexión entre el vacío y la divinidad. Si haces espacio, quizá Alguien superior puede pasar a través de ti" reiteró.

MUJER DE FE PROFUNDA

Su relación con la fe no es nueva. En 2023, durante el podcast Tetragrammaton con Rick Rubin, la artista mencionó que "Dios es el mejor artista. Cuando hago música, pienso mucho en Él y pongo mi trabajo a su servicio".

 Además, destacó la humildad como clave para comprender el plan divino ya que según ella "Aunque uno desee mucho algo, eso no significa que sea el plan de Dios para ti".

La espiritualidad de Rosalía se remonta a su juventud. A los 19 años realizó el Camino de Santiago, una experiencia que, según recordó, marcó su visión del mundo. También ha rendido homenaje a figuras como San Juan de la Cruz, cuya "Noche oscura del alma" inspiró su tema "Aunque es de noche".

César Leyva
