Leire Martínez rompe el silencio tras el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

La noticia del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh desató una ola de nostalgia entre los fanáticos del pop español, pero también puso nuevamente en el foco a Leire Martínez, quien fue la voz del grupo durante 17 años.

La cantante, que dejó la agrupación en octubre de 2024, finalmente habló sobre la reincorporación de Amaia y dejó clara su postura: no tiene intención de volver a hablar del tema.

LEIRE MARTÍNEZ ROMPE EL SILENCIO TRAS EL REGRESO DE AMAIA MONTERO

Durante su paso por la gala solidaria Cadena 100 Por Ellas, en la Movistar Arena de Madrid, Leire fue abordada por la prensa sobre el esperado reencuentro de la banda con su vocalista original. Con serenidad y respeto, respondió: "Hay temas en los que no voy a entrar porque no es mi tema. No es mi noticia". La artista también pidió comprensión a los medios, agregando: "Yo se los agradecería, sobre todo por vosotros, porque entiendo la presión que ejercen también en vosotros".

La intérprete de Mi Nombre recordó que ya había dado por concluido ese capítulo de su vida: "En abril hablé lo que hablé con Mi Nombre y dejé muy claro que para mí el capítulo se cerraba ahí y así es". Actualmente, dijo estar "súper centrada" en su nuevo material discográfico, el cual prevé lanzar en febrero del próximo año.

Sobre si se alegra por el regreso de Amaia Montero, Leire respondió con diplomacia: "Yo, como bien dije, todo lo que ellos decidan me parecerá bien", y se despidió de los reporteros con un beso.

La cantante ya había abordado anteriormente lo difícil que fue su salida del grupo. En abril pasado, confesó al diario El Mundo que la letra de su sencillo Mi Nombre refleja parte del proceso emocional que vivió. "La canción es una declaración de intenciones. Con esto cierro un capítulo, pero necesitaba soltar ciertas cosas sobre mi salida del grupo. No dejo de quererles, por eso sufro", expresó.

Antes de anunciar su salida, Martínez ya había manifestado su incomodidad por los constantes rumores sobre el regreso de Amaia, los cuales sentía que la "ninguneaban". En entrevista con Navarra Televisión, señaló: "Me sorprende que, 16 años después, todavía tenga que contestar por Amaia. Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo. No me merezco eso".

Con una carrera consolidada y un nuevo rumbo artístico, Leire Martínez busca dejar atrás los rumores y enfocarse en su faceta como solista, mientras La Oreja de Van Gogh inicia una nueva etapa con Amaia Montero al frente, reavivando la nostalgia de sus seguidores de los años 2000.