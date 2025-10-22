La Granja VIP 2025: Esta es la cantidad que invirtió TV Azteca en su nuevo reality show

En su afán por dominar el terreno de los reality shows en México, TV Azteca no ha escatimado recursos en la creación de su nueva producción, La Granja VIP 2025, que se estrenó el pasado domingo 12 de octubre.

El objetivo desde un inicio de TV Azteca con su nuevo reality show fue competir directamente con el éxito de La Casa de los Famosos México de Televisa.

ESTO INVIRTIÓ TV AZTECA EN LA GRANJA VIP 2025

Durante su participación dentro de la Granja VIP 2025, Enrique Mayagoitia en una plática con sus compañeros en el jardín, reveló el costo total del proyecto.

Según Mayagoitia, la inversión asciende a alrededor de 300 millones de pesos, cifra que incluye la construcción de las instalaciones, la logística y los sueldos de los 16 participantes y del equipo de producción.

"No sé si me vayan a regañar por esto, pero ¿quieren que les diga cuánto costó este proyecto? Ya con nuestros sueldos y todo... fueron alrededor de 300 millones de pesos", declaró el conductor y actor, dejando sorprendidos a sus compañeros y a la audiencia.

El presupuesto millonario se refleja en la infraestructura del reality. A diferencia de los espacios urbanos de su competencia, La Granja VIP recrea un ambiente rural en un predio del Ajusco, al sur de la Ciudad de México, lo que facilita la logística y el monitoreo constante de los participantes. Las instalaciones incluyen dormitorios, baños, gimnasio, zona de maquillaje y un amplio jardín con animales de granja, elemento central que diferencia al programa de otras producciones de confinamiento.

Curiosamente, según declaraciones del Adal Ramones el terreno donde se construyó la granja pertenece a el, quien permitió que TV Azteca utilizara el espacio sin costo alguno, siempre que la construcción permaneciera al término del show.

Con esta inversión, TV Azteca busca no solo generar contenido viral y rentable, sino también posicionarse como el referente de la televisión de realities en México, en lo que parece ser el inicio de una guerra de titanes en el rating nacional.