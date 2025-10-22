Santos Bravos, la boyband latina que debuta con HYBE, la agencia de BTS. ¿Quiénes son los integrantes?

La noche del 21 de octubre se marcó una nueva era para la industria musical latina con la presentación oficial de Santos Bravos, la primera boyband latina creada por HYBE Labels, la agencia surcoreana responsable del fenómeno global BTS.

El anuncio se hizo en el Auditorio Nacional de Ciudad de México ante más de 10 mil espectadores, y fue transmitido en directo por YouTube como cierre de la docuserie homónima producida por HYBE Latin America.

Este grupo representa una apuesta ambiciosa: combinar la rigurosidad y espectáculo del K-pop con la energía, diversidad y sonidos de América Latina.

Bajo la dirección creativa de Santiago Duque, HYBE busca mantener el ADN del K-pop que incluye coreografías complejas, armonías vocales y entrenamiento intensivo, pero con identidad latina, incorporando géneros como pop latino, urbano y baladas regionales.

CASTING Y REALITY SHOW DE SANTOS BRAVOS

Santos Bravos se formó a través de un programa de telerrealidad de 11 episodios. Más de 400 aspirantes de países como México, Perú, Brasil, Puerto Rico, Argentina, España y Estados Unidos fueron evaluados.

Solo 16 aspirantes fueron seleccionados para entrenarse en un moderno centro instalado en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. Con la asesoría de profesionales internacionales como Johnny Goldstein y RAab Stevenson, los participantes enfrentaron desafíos de canto, baile y composición.

En la gala final, los diez finalistas interpretaron temas icónicos y compartieron escenario con invitados especiales. Fue allí donde se reveló la alineación oficial de Santos Bravos: Drew (EE. UU./México), Alejandro (Perú), Kauê (Brasil), Gabi (Puerto Rico) y Kenneth (México).

¿QUIÉNES SON LOS INTEGRANTES DE SANTOS BRAVOS?

ALEJANDRO ARAMBURÚ (Perú, 21 años)

Hijo del tenista Alejo Aramburú y de la artista Giuliana Senno, Alejandro estudió en la prestigiosa Thornton School of Music (USC) como singer-songwriter. Ha explorado géneros como salsa, bolero y pop, y lanzó temas como solista ("Besarte", "Pringao"). También actuó en la serie peruana De vuelta al barrio.

KAUÊ PENNA (Brasil, 18 años)

Natural de Río de Janeiro, Kauê ganó The Voice Kids Brasil 2020 en el equipo de Carlinhos Brown. Firmó con Universal Music y estrenó su primer álbum Promessas (2021). En redes expresó su orgullo por representar la cultura brasileña en el proyecto Santos Bravos.

KENNETH LAVÍLL (México, 16 años)

Veracruzano de nombre real Kenneth Lagunes, Kenneth es el integrante más joven y el primer artista mexicano en debutar con HYBE Latin America. Inició su carrera participando en Pequeños Gigantes (2019) y en series como La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Contigo sí.

Además, Kenneth es cantante, doblador y creador de contenidos, con créditos de voz en producciones animadas (Avatar: La leyenda de Aang de 2024, Elio de 2025, Rebel Moon, etc.)

DREW VENEGAS (EE. UU./México, 25 años)

Formado en The Lab Creative Arts Studio (California), Drew llega con amplia experiencia como bailarín y coreógrafo.

Ha trabajado con artistas como Ciara, BTS y Dinah Jane (Fifth Harmony), y coreografió el video "Piña Colada" de Boys World. Antes de Santos Bravos, formó parte del grupo pop The Future X (proyecto de Simon Fuller)

GABI BERMÚDEZ (Puerto Rico/Estados Unidos, 20 años)

Nacido en Miami y criado en Puerto Rico, Gabi (Alejandro Gabriel Bermúdez López) inició su carrera en Pequeños Gigantes USA (2017). En 2020 protagonizó la serie Súbete a mi moto (Amazon Prime) interpretando a René Farrait, integrante de Menudo.

Santos Bravos debutó con el sencillo "0%", disponible en todas las plataformas digitales. Con su propuesta de K-pop latino, buscan conquistar al público global con una fusión fresca y culturalmente representativa.

Cada miembro aporta una mezcla única de talentos y raíces culturales, cumpliendo el propósito del proyecto: representar a la nueva generación latina fusionando el espectáculo K-pop con identidad.