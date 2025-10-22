"Flores El Patrón", enfrenta presunta denuncia por violencia doméstica; esto se sabe

La marca mexicana Flores El Patrón, famosa por sus entregas virales de ramos "buchones" y su estilo norteño característico, se encuentra en el centro de una fuerte controversia tras la difusión de un video.

VIDEO DENUNCIA DE VIOLENCIA CONTRA "EL PATRÓN"

En la grabación se observa a una mujer, quien se identificó como pareja y socia del empresario Raúl Tupac, acusándolo de violencia doméstica. "Tengo miedo de lo que me pueda pasar", expresó la denunciante, visiblemente afectada.

El video fue publicado originalmente en las cuentas oficiales de la empresa y se viralizó en cuestión de horas antes de ser eliminado sin explicación.

En este, la joven narró entre lágrimas que sufrió agresiones físicas y psicológicas por parte de Tupac, a quien también señaló de intentar quitarle a su hijo, lo que calificó como un caso de violencia vicaria.

Según su testimonio, el conflicto entre ambos surgió tras el auge de la marca, a la que asegura haber contribuido desde sus inicios.

De acuerdo con su versión, ella fue la voz detrás de la famosa frase que popularizó el negocio: "Le manda unas flores El Patrón", además de desempeñarse en el área de entregas y atención al cliente.

"Ya no quiero vivir en un entorno de violencia", concluyó en el video que rápidamente fue replicado por usuarios en TikTok y X.

Hasta el momento, Flores El Patrón no ha emitido un comunicado oficial, y las redes del negocio mantienen silencio frente a la oleada de comentarios que exigen una postura pública y garantías de seguridad para la joven.

¿QUIÉN ES RAÚL TUPAC, EL CREADOR DE "FLORES EL PATRÓN"?

Raúl Tupac es el fundador y rostro principal detrás del fenómeno viral "Flores El Patrón", una marca de arreglos florales de lujo que alcanzó notoriedad durante la pandemia por sus entregas temáticas con música, sombrero y estética norteña.

Su carisma y estrategia digital lo llevaron a participar en Shark Tank México en 2024, donde obtuvo una inversión valuada en 100 millones de pesos. El éxito de la marca lo posicionó como uno de los emprendedores más populares del país en redes sociales.

Sin embargo, la reciente denuncia ha abierto un debate sobre la responsabilidad social de los influencers y empresarios con alta visibilidad mediática, así como sobre la normalización de la violencia en espacios digitales.

La situación de Raúl Tupac sigue sin esclarecerse, pero el caso refleja una vez más cómo las figuras virales pueden pasar del reconocimiento público a la controversia en cuestión de horas.