¡Bomba real! El príncipe Andrés se despide oficialmente de sus títulos y de la vida pública

¡El drama en la Casa Real británica no da tregua! Este viernes, el Palacio de Buckingham ha soltado una auténtica bomba: el príncipe Andrés, hermano menor del rey Carlos III, ha decidido renunciar de manera voluntaria a todos sus títulos y honores reales. Así lo confirmó en un comunicado firmado por él mismo, en el que deja claro que la decisión fue tomada tras conversar con el monarca y el círculo íntimo de los Windsor.

"He decidido anteponer mi deber con mi familia y mi país", expresó el duque de York, de 65 años, asegurando además que no volverá a usar sus títulos ni participar en actividades oficiales. Aunque reafirma su inocencia frente a las graves acusaciones que han empañado su imagen, reconoce que su presencia pública ya no es compatible con la estabilidad de la Corona.

Recordemos que Andrés, de 65 años, lleva años en el ojo del huracán por su vínculo con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, ambos implicados en escándalos de tráfico sexual, así como por las acusaciones de abuso sexual por parte de Virginia Giuffre, cuyo testimonio resurgió con fuerza tras la reciente publicación de sus memorias póstumas.

Aunque llevaba tiempo alejado de los reflectores, la presión mediática y el creciente malestar dentro de la familia real habrían sido clave para este paso definitivo. Una fuente cercana al palacio señala que el rey Carlos "quiere cerrar capítulos oscuros" antes de que se empañe aún más la imagen de la monarquía.

Así, el príncipe Andrés cierra oficialmente su ciclo como figura pública de la realeza, en lo que podría ser uno de los episodios más tensos y comentados en la historia reciente de los Windsor.

¿Es este el punto final de una larga caída o solo el inicio de un nuevo escándalo en la realeza? Solo el tiempo (y los tabloides) lo dirán.

Estos son los títulos que pierde el príncipe Andrés

Pese a la decisión, el hijo de la reina Isabel II y el príncipe Felipe de Edimburgo seguirá siendo príncipe, porque viene de nacimiento, pero perderá:

-Ya no será el duque de York.

-La Orden de la Jarretera

-Distinción de Caballero Gran Cruz de la Real Orden Victoria, otorgada por su madre

Además, no tendrá actividad pública a nombre de la familia real británica y también dejará de ser llamado Su Alteza Real.