Farándula

¡Fiesta, maquillaje y glamour! Así fue como Kyle Jenner celebró 10 años de su propia marca

El evento pop-up celebró el décimo aniversario de Kylie Cosmetics, regalando a sus fans un vistazo exclusivo a su nueva colección

Oct. 21, 2025
La empresaria Kylie Jenner celebró el décimo aniversario de su marca Kylie Cosmetics, con la cual marcó un hito en la industria del maquillaje de celebridades y en su propia carrera.
La modelo y empresaria Kylie Jenner celebró el décimo aniversario de su marca Kylie Cosmetics, con la cual marcó un hito en la industria del maquillaje de celebridades y en su propia carrera.

Durante el festejo, que se viralizó en redes sociales, la ahora también actriz y cantante deslumbró con una peluca rosa brillante, un vestido ajustado de látex con tiras, uñas largas a juego y un maquillaje totalmente glamuroso.

STORMI Y KYLE CONMBINANDO ESTILOS

En una serie de imágenes compartidas en su cuenta de Instagram, se observó que su hija Stormi igualó su estilo con un adorable conjunto rosa que incluía una camiseta con el gráfico de King Kylie.

ÍCONO DEL MAQUILLAJE CELEBRA SU PRIMERA DÉCADA DE ÉXITO

Entre las celebridades asistentes destacaron su hermana mayor, Kim Kardashian; su madre, Kris Jenner; su amiga de toda la vida, Hailey Bieber; los maquillistas Patrick Starrr y Patrick Ta, así como la influencer de TikTok Mikayla Nogueira.

“Nunca superaremos esta noche. Gracias a todos los que vinieron a celebrar con nosotros. ¡10 años de Kylie Cosmetics!”, escribió la socialité en su cuenta oficial junto a varios videos e instantáneas del evento.

Redacción
