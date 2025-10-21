Netflix y CDMX proyectarán primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes gratis en el Zócalo

Netflix, en colaboración con la Secretaría de Cultura capitalina, se prepara para un homenaje monumental al "Divo de Juárez".

A través de redes sociales, se anunció que el primer concierto de Juan Gabrielen el Palacio de Bellas Artes será proyectado gratuitamente en la plancha del Zócalo, en un evento que promete ser histórico, emotivo y lleno de música

NETFLIX Y CDMX PROYECTARÁN EL PRIMER CONCIERTO DE JUAN GABRIEL EN BELLAS ARTES

La cita será el sábado 8 de noviembre a las 20:00 horas, cuando miles de admiradores podrán revivir la legendaria presentación que Juan Gabriel ofreció en 1990, un concierto que rompió paradigmas al ver al cantautor michoacano presentarse en el recinto más importante del arte en México.

¡Es de mi agrado invitarles a una noche muy especial!



Netflix presenta la proyección en el Zócalo del ?PRIMER? concierto que ofreció Juan Gabriel en Bellas Artes (1990). ?? La cita es el sábado 8 de noviembre a las 8:00 pm, en la Ciudad de México. pic.twitter.com/VpkBOIPbmp — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 21, 2025

Este homenaje se realiza como parte del lanzamiento de la serie documental "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero", dirigida por María José Cuevas, que explora la vida y obra del artista con material inédito y testimonios cercanos.

Netflix y las autoridades culturales de la capital buscan ofrecer una experiencia colectiva, gratuita y abierta, para que todos los fanáticos puedan celebrar el legado del cantante.

PROYECCIÓN GRATIS EN EL ZÓCALO

El ingreso al evento no tendrá costo alguno y no requiere registro ni boletos. La Secretaría de Cultura recomendó llegar con anticipación, ya que se espera una asistencia masiva similar a la de otros homenajes multitudinarios celebrados en el Zócalo.

Además de la proyección del concierto, el evento contará con material audiovisual nunca antes visto, proveniente del archivo personal de Juan Gabriel, que también forma parte de la serie documental que Netflix estrenará el 30 de octubre.

Para quienes deseen acercarse más al legado visual del cantante, se exhibirá material fotográfico inédito en distintos puntos de la ciudad: a partir del 27 de octubre en la estación del Metro Bellas Artes y desde el 30 de octubre en el Ángel de la Independencia y la Glorieta de la Diana Cazadora.

Con esta iniciativa, la Ciudad de México y Netflix celebran la vida, la música y la memoria del Divo de Juárez, ofreciendo a los seguidores una experiencia que combina nostalgia, emoción y celebración, reafirmando que Juan Gabriel sigue vivo en el corazón de su público.