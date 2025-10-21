El actor Alejandro Landero rompe el silencio y desmiente rumores sobre abandono

Recientemente, se viralizó un video en redes sociales mostrando al actor Alejandro Landero en lo que parecía ser una situación de calle, lo cual desató una ola de comentarios, especulaciones y mensajes de preocupación por parte del público.

Muchos recordaron al intérprete por su participación en producciones televisivas de la década de los noventa y se mostraron consternados ante la posibilidad de que estuviera viviendo en abandono o sin apoyo. Sin embargo, el propio Landero decidió salir a aclarar lo ocurrido y explicar las verdaderas razones detrás de las imágenes que se volvieron virales.

EL ACTOR ALEJANDRO LANDERO ROMPE EL SILENCIO TRAS VIDEO VIRAL

En entrevista con Imagen Noticias, Landero aseguró que el material fue difundido con buena intención, pero descontextualizado, lo que provocó interpretaciones erróneas sobre su estado actual.

"Lo malo es que hay gente que inventa sus historias o se basa en un video para hacer su versión, y empiezan a involucrar a terceros que no tendrían por qué ser atacados ni vulnerados", señaló el actor, recordado por su participación en telenovelas de la década de los noventa.

El exactor reconoció que actualmente enfrenta dificultades económicas que lo llevaron a dejar el departamento donde vivía desde el pasado viernes.

Desde entonces, pernocta en una camioneta prestada estacionada en la calle Mazatlán, en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Sin embargo, aclaró que su situación no se debe a abandono familiar ni afectivo, pues su expareja y otras personas cercanas le han brindado apoyo.

UN PROYECTO SOCIAL EN PUERTA

Landero explicó que su estancia en la capital es temporal, ya que planea trasladarse a Puerto Vallarta para continuar con un proyecto social en el que ha trabajado durante los últimos seis meses. La iniciativa busca visibilizar diferentes tipos de discapacidad, como el autismo, y fomentar la inclusión dentro de la zona hotelera del puerto jalisciense.

"Yo me iba a ir a Puerto Vallarta, tengo un proyecto, llevo seis meses trabajando en él y lo estoy presentando allá, con las personas a quienes se les tiene que presentar. Tiene mucho que ver con labor social, precisamente enfocada en todas las cuestiones de discapacidad física e intelectual", explicó.

No obstante, un apoyo económico que le había sido prometido para costear el traslado se canceló a último momento, lo que retrasó su salida de la Ciudad de México. "Lo que no tengo es a dónde llegar. Necesito tener, por lo menos, un margen para aguantar... comprarme una cama", comentó con franqueza.

A pesar del revuelo, Alejandro Landero destacó que ha recibido muestras de cariño y solidaridad por parte de la gente. Vecinos de la zona han comenzado a organizar una colecta para ayudarlo, y asociaciones civiles han proporcionado alimento para sus mascotas.

El actor agradeció el apoyo recibido y pidió frenar los comentarios negativos que circulan en redes sociales sobre su situación. "Solo estoy pasando por un momento económico difícil, pero tengo claro mi propósito y sigo adelante con mi proyecto", expresó.