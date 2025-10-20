  • 24° C
Farándula

Tras "pisar fuerte" Estados Unidos, Carin León anuncia nuevo álbum

El cantante mexicano sorprendió al anunciar su nuevo álbum country, un proyecto que llega después de su éxito en Estados Unidos

Oct. 20, 2025
Con más de 28 millones de oyentes mensuales en Spotify, Carin León será también el primer artista latino en presentarse en The Sphere, en Las Vegas.
Tras un giro inesperado en su trayectoria, Carin León vuelve a sorprender a sus fans. Luego de conquistar los escenarios de Estados Unidos y consolidarse como una de las voces más influyentes del regional mexicano, el sonorense ha anunciado su nuevo álbum con influencias country.

El intérprete dio a conocer este proyecto tras convertirse, en junio, en el primer artista latino con su propio listado de canciones en el Spotify House del CMA Fest, festival de música country en Nashville, Tennessee, al sur de Estados Unidos. En 2024 también debutó en el Grand Ole Opry, principal escenario del género.

Carin León considera que "está pisando fuerte en la comunidad" que escucha esta música, tras lanzar un dueto con Cody Johnson, uno de los artistas más influyentes del country estadounidense.

"Yo le he tenido siempre un respeto (al country) y siempre lo he dicho: hay una comunión muy importante entre nuestro género raíz, que es el regional mexicano, y uno de los géneros raíz de Estados Unidos, que es la música country", sostuvo el cantante, originario del estado fronterizo de Sonora.

DE LAS CRÍTICAS AL RECONOCIMIENTO

Pese a su popularidad actual, el artista reveló que, al comienzo, "había mucha crítica" hacia su música, su vestimenta y sus expresiones "porque era algo nuevo".

"Siempre que hay algo que cambia las cosas, un golpe o un choque, tiene que haber un poco de polémica. La gente tiene que cuestionarse si está bien o no está bien", opinó.

Aun así, el intérprete insistió en que no ve "límites" en el regional mexicano, defendiendo que puede haber música de acordeón —instrumento distintivo del género— en canciones de pop o rock.

PRÓXIMO RETO: THE SPHERE, LAS VEGAS

Con más de 28 millones de oyentes mensuales en Spotify, Carin León será también el primer artista latino en presentarse en The Sphere, en Las Vegas.

Las entradas para sus tres primeras fechas se agotaron en una hora, según su gerente, Jorge Juárez.

El éxito del creador, cuyo nombre real es Óscar Armando Díaz de León, comenzó hace dos décadas con una banda local.

Según Juárez, su crecimiento se debe a la versatilidad con la que ha incorporado ritmos como el rock y el R&B al regional mexicano, además de realizar duetos con artistas tan diversos como Kany García, Maluma y Bon Jovi.

Redacción
