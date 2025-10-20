  • 24° C
Farándula

Muere "Medio Metro Original": aún se investigan las razones detrás de su muerte

Se espera que la investigación arroje mayores detalles en los próximos días para esclarecer este lamentable suceso

Oct. 20, 2025
Muere "Medio Metro Original"
Muere "Medio Metro Original"

La tarde del lunes 20 de octubre de 2025 marcó un día de luto en Puebla. Las autoridades locales confirmaron que fue hallado sin vida Paco Pérez, mejor conocido en la escena sonidera como "El Original Medio Metro".

Su cuerpo fue localizado en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, al norte de la ciudad de Puebla, dentro de un canal de agua. Los primeros reportes señalan que presentaba un golpe en la cabeza, lo cual ha llevado a que las autoridades investiguen el caso como un posible homicidio.

COMUNIDAD EN SHOCK

El hallazgo generó conmoción entre quienes lo conocían y entre los seguidores del género sonidero. "Medio Metro" era parte de la escena festiva y viral de Puebla, por lo que su partida deja un hueco en ese entorno cultural.

Por el momento, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) está a cargo de las diligencias, mientras se espera que los resultados de la necropsia y otras pesquisas arrojen luz sobre lo ocurrido.

¿QUIÉN ERA "EL MEDIO METRO ORIGINAL"?

Paco Pérez, también conocido como Francisco "Pancho" Pérez, era originario del barrio El Alto, en la ciudad de Puebla, un área reconocida por su tradición en los bailes sonideros.

Se hizo popular al animar fiestas, bailes y eventos públicos, frecuentemente vestido con el traje característico de "El Chavo del 8"  gorra, tirantes y pantalón holgado, además de su estilo único para bailar que lo llevó a convertirse en un personaje viral en redes sociales.

Aunque en internet existían distintas versiones del personaje, él era considerado "el original" dentro de la escena sonidera de Puebla, donde se ganó el cariño del público por su carisma y energía.

imagen-cuerpo

PENDIENTES POR RESOLVER

Las autoridades no han emitido aún un dictamen oficial sobre la causa exacta de la muerte.

Entre las hipótesis se manejan tanto el golpe en la cabeza como un posible atropellamiento o agresión, sin embargo, ninguno de estos escenarios ha sido confirmado.

Se espera que la investigación arroje mayores detalles en los próximos días para esclarecer este lamentable suceso.

Brayam Chávez
