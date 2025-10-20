La Granja VIP 2025: ¿Quién se convirtió en el primer eliminado del reality?

La primera semana de La Granja VIP culminó con la salida de Carolina Ross, quien se convirtió en la primera eliminada del reality show durante la gala del domingo 19 de octubre de 2025.

La decisión fue tomada por el público a través de la página oficial del programa y la aplicación de la cadena televisiva, en una votación que enfrentó a la sinaloense contra César Doroteo "Teo" y La Bea.

PRIMERA GALA DE ELIMINACIÓN

Durante la competencia, Teo fue elegido por los espectadores como el participante más popular, obteniendo la ventaja denominada "Tentación", que le permitió ver un video donde Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez manifestaban su deseo de que él fuera expulsado. Esta revelación causó tensión dentro del grupo y marcó el tono de lo que los productores llamaron la "Noche de Traición".

En la misma gala, Eleazar Gómez, quien había ganado el reto de salvación, usó su ventaja para retirar a Alfredo Adame de la lista de nominados, dejando a Carolina Ross en desventaja ante la votación del público. Pese a que los votos de Adame se transfirieron a su favor, el apoyo mayoritario se inclinó hacia La Bea y Teo, confirmando la salida de la cantante de Culiacán.

¿QUIÉN ES CAROLINA ROSS?

Carolina Ross, de 30 años, es reconocida por su trayectoria en el género regional mexicano, con influencias de pop. Su carrera inició en 2013 cuando participó en La Voz México, donde obtuvo el tercer lugar.

Desde entonces, ha lanzado varios temas originales, colaborado con exponentes del regional mexicano y se ha consolidado como una de las voces jóvenes más prometedoras del género.

La eliminación de Ross no solo marcó el rumbo del juego, sino que también redefinió alianzas y dejó claro que en La Granja VIP la estrategia y la popularidad pesan tanto como la convivencia.