  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 20 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

La Granja VIP 2025: ¿Quién se convirtió en el primer eliminado del reality?

La cantante sinaloense fue la primera en abandonar el reality show luego de una votación del público que la enfrentó a César Doroteo "Teo" y La Bea

Oct. 20, 2025
La Granja VIP 2025: ¿Quién se convirtió en el primer eliminado del reality?

La primera semana de La Granja VIP culminó con la salida de Carolina Ross, quien se convirtió en la primera eliminada del reality show durante la gala del domingo 19 de octubre de 2025.

La decisión fue tomada por el público a través de la página oficial del programa y la aplicación de la cadena televisiva, en una votación que enfrentó a la sinaloense contra César Doroteo "Teo" y La Bea.

PRIMERA GALA DE ELIMINACIÓN

Durante la competencia, Teo fue elegido por los espectadores como el participante más popular, obteniendo la ventaja denominada "Tentación", que le permitió ver un video donde Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez manifestaban su deseo de que él fuera expulsado. Esta revelación causó tensión dentro del grupo y marcó el tono de lo que los productores llamaron la "Noche de Traición".

En la misma gala, Eleazar Gómez, quien había ganado el reto de salvación, usó su ventaja para retirar a Alfredo Adame de la lista de nominados, dejando a Carolina Ross en desventaja ante la votación del público. Pese a que los votos de Adame se transfirieron a su favor, el apoyo mayoritario se inclinó hacia La Bea y Teo, confirmando la salida de la cantante de Culiacán.

¿QUIÉN ES CAROLINA ROSS?

Carolina Ross, de 30 años, es reconocida por su trayectoria en el género regional mexicano, con influencias de pop. Su carrera inició en 2013 cuando participó en La Voz México, donde obtuvo el tercer lugar.

Desde entonces, ha lanzado varios temas originales, colaborado con exponentes del regional mexicano y se ha consolidado como una de las voces jóvenes más prometedoras del género.

La eliminación de Ross no solo marcó el rumbo del juego, sino que también redefinió alianzas y dejó claro que en La Granja VIP la estrategia y la popularidad pesan tanto como la convivencia.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Peso Pluma y Eslabón Armado tienen la mejor canción mexicana del este siglo
Farándula

Peso Pluma y Eslabón Armado tienen la mejor canción mexicana del este siglo

Octubre 19, 2025

Según la revista "Rolling Stone", la melodía "Ella Baila Sola" se colocó entre las 250 composiciones más destacadas, poniendo en alto a México

La Granja VIP: ¿Qué es "El Legado", el inesperado poder que tendrá el primer eliminado del reality?
Farándula

La Granja VIP: ¿Qué es "El Legado", el inesperado poder que tendrá el primer eliminado del reality?

Octubre 19, 2025

La producción del reality sorprendió a la audiencia al anunciar que el primer eliminado no se irá con las manos vacías

Lolita Cortés revela el detalle que dejó a Yuridia fuera del primer lugar
Farándula

Lolita Cortés revela el detalle que dejó a Yuridia fuera del primer lugar

Octubre 19, 2025

A 20 años de La Academia Cuarta Generanción, Lolita Cortez revela cuál fue el error que le costó a Yuridia el triunfo del primer lugar 