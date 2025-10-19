  • 24° C
Farándula

La Granja VIP: ¿Qué es "El Legado", el inesperado poder que tendrá el primer eliminado del reality?

La producción del reality sorprendió a la audiencia al anunciar que el primer eliminado no se irá con las manos vacías

Oct. 19, 2025
Con tan solo una semana de su estreno, La Granja VIP se ha convertido en uno de los programas favoritos del público con momentos llenos de tensión, polémicas y estrategias que los mantienen atentos.

El reality ha logrado posicionarse entre los más comentados de la televisión y las plataformas digitales más estos últimos días por las nominaciones, así como las controversiales decisiones de Eleazar Gómez en donde sé salvo y además saco de la placa de nominados a Alfredo Adame, sin embargo, tuvo que traicionar a otro granjero.

VIERNES DE TRAICIÓN

Uno de los episodios más intensos ocurrió durante el primer "viernes de traición", cuando Eleazar Gómez, tras obtener inmunidad en el reto de salvación, sorprendió a todos al salvar a Alfredo Adame y colocar en su lugar a Carolina Ross como nominada.

Con esta decisión, la lista final de nominados quedó conformada por Carolina Ross, La Bea y César Doroteo, quienes dependen ahora del voto del público para permanecer en la competencia.

¿QUÉ ES "EL LEGADO"?

El verdadero giro de la competencia llegó con el anuncio de una nueva dinámica llamada El legado. Durante una transmisión en vivo, la periodista y conductora Flor Rubio explicó que el primer eliminado del programa no se despedirá por completo del juego, ya que podrá nominar de manera directa a uno de sus excompañeros.

"Con El legado, el expulsado les deja un regalito y es una nominación directa a uno de los granjeros", detalló Rubio, panelista habitual del programa 24/7 y colaboradora de Venga la Alegría.

Este nuevo poder promete alterar el rumbo del reality, ya que el voto del eliminado podría convertirse en un factor determinante para las siguientes semanas. Así, La Granja VIP continúa elevando la tensión entre sus participantes y manteniendo a la audiencia a la expectativa de quién será el primero en abandonar la competencia y a quién dejará marcado con su "legado".

