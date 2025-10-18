Limp Bizkit confirma el fallecimiento de Sam Rivers, bajista y miembro fundador de la banda

Este sábado 18 de octubre de 2025, la banda estadounidense de nu metal Limp Bizkit anunció el fallecimiento de su bajista Sam Rivers, a los 48 años. La noticia fue confirmada a través de un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

"Sam Rivers no solo era nuestro bajista, era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido", escribió la banda.

"UNA VERDADERA LEYENDA": LIMP BIZKIT RINDE HOMENAJE A SAM RIVERS

En el mensaje, el grupo originario de Florida recordó a Rivers como una figura única dentro y fuera del escenario. "Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo insuperables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme", dice el comunicado.

Aunque Limp Bizkit no reveló la causa del fallecimiento, destacaron que el legado del bajista vivirá para siempre en su música:

"Fue un tipo de humano que solo se hace una vez en la vida. Una verdadera leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá para siempre en cada surco, cada etapa, cada recuerdo."

SAM RIVERS: UNA PIEZA CLAVE EN EL ÉXITO DE LIMP BIZKIT

Sam Rivers fue miembro fundador de Limp Bizkit desde su formación en 1994. Junto a Fred Durst, Wes Borland y John Otto, fue parte del auge del nu metal en los años 2000 con éxitos como: "rollin", "break stuff", "my way", "take a look around" y "faith".

El estilo inconfundible de Rivers en el bajo ayudó a definir el sonido de la banda y lo convirtió en una figura emblemática del género.

EL LEGADO DE SAM RIVERS

A lo largo de su carrera, Sam Rivers fue más que un músico: fue una presencia constante en los escenarios, en los estudios y en los corazones de millones de fans.

"Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa tranquilo, hermano. Tu música nunca termina", concluye el mensaje de la banda.