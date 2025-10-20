Actor de telenovelas clásicas de Televisa pide ayuda tras vivir en situación de calle en la CDMX

Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra al actor Alejandro Landero, recordado por su participación en telenovelas como "Rosa Salvaje", viviendo en situación de calle junto a sus tres gatos y su perrita en la colonia Condesa, Ciudad de México.

De acuerdo con la cuenta de X @LaRomaMx, Landero se encuentra sentado en una banca de un parque intentando sobrevivir mientras solicita apoyo temporal de vecinos para poder estabilizar su situación.

ACTOR DE TELENOVELAS CLÁSICAS DE TELEVISA PIDE AYUDA TRAS VIVIR EN SITUACIÓN DE CALLE

Verónica, una vecina del lugar, quien fue quien compartió información del actor, comentó que el Landero lleva varias noches durmiendo a la intemperie y busca alojamiento por un mes. Actualmente, se encuentra en la calle Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar.

"El vecino actor Alejandro Landero se quedó sin trabajo y se encuentra en situación de calle con sus tres gatitos y su perrito, a los que no quiere abandonar. Él busca albergue por un mes", se lee en la publicación viral.

AYUDA ??El vecino actor Alejandro Landeros se quedó sin trabajo y se encuentra en #situacióndecalle con sus tres #gatitos y su #perrito a los que no quiere abandonar. Él busca albergue por un mes. Está En Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar,frente edif.#Condesa pic.twitter.com/weyLdb5Pat — LaRomaMex (@LaRomaMex) October 19, 2025

¿QUIÉN ES ALEJANDRO LANDERO?

Alejandro Landero es un nombre reconocido dentro del mundo de las telenovelas mexicanas de las décadas de 1980 y 1990.

Entre sus trabajos más aclamados por el público se encuentra su participación como Federico Gómez Luna en la serie "Pasión y poder" (1988), producción que alcanzó una calificación de 8.9 y consolidó su presencia en la pantalla chica. Otro papel destacado fue el de Paco en "Entre la vida y la muerte" (1993), con una calificación de 8.5, aunque su participación se limitó a tres episodios.

Uno de los proyectos más extensos en su carrera fue "Rosa Salvaje" (1987–1988), donde interpretó a Rigoberto "Rigo" Camacho Sánchez a lo largo de 199 episodios. En esta telenovela compartió créditos con Verónica Castro y Guillermo Capetillo.

Landero también dejó su huella en "Vivir un poco" (1985–1986), interpretando a "El Chico", junto a Alberto Mayagoitia, Arturo Peniche y Patricia Pereyra. Su carrera se remonta hasta 1982, cuando participó en Bianca Vidal, donde dio vida a Manuel Landero, y posteriormente en "Principessa" (1984) como Casimiro, junto a Cecilia Camacho y Anabel Ferreira.

En 1989 formó parte de "Un rostro en mi pasado", como Enrique Estrada, y tuvo una aparición en "Papá soltero", uno de los programas más recordados de la época. También incursionó en formato de video en 1990 con "La reina bárbara", donde fue acreditado como "Soldier 2".

A pesar de su destacada trayectoria, hoy Alejandro Landero enfrenta una situación crítica que ha conmovido a cientos de usuarios en redes sociales, quienes han expresado su deseo de ayudarlo a él y a sus mascotas a superar este difícil momento.