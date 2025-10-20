Esto es todo lo que necesitas saber sobre la próxima gira 2026 de Kali Uchis

La emoción entre los fanáticos mexicanos comenzó a crecer tras el anuncio oficial de Kali Uchis sobre su gira The Sincerely Tour. La cantante y compositora, reconocida por su estilo único que mezcla R&B, pop y música latina, visitará tres ciudades de México en febrero de 2026, ofreciendo una experiencia en vivo que promete combinar música, estilo y una producción visual de alta calidad.

Después de su última presentación en el Corona Fest durante 2022, este regreso marca su primera gira como solista en Latinoamérica, lo que ha generado gran entusiasmo entre su público local.

El repertorio incluirá canciones de su más reciente álbum Sincerely (2025), así como temas de producciones anteriores como Isolation, Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) y Red Moon in Venus. Los conciertos estarán estructurados en actos que representarán distintas etapas de su carrera, con canciones como “Sycamore Tree”, “Telepatía”, “I Wish You Roses” y “After the Storm”.

El anuncio de la gira ha generado una gran expectativa en redes sociales y comunidades de seguidores. Se espera que cada concierto tenga una duración aproximada de 90 minutos, con la participación del público como un elemento clave de la experiencia, mientras Kali interactúa y se conecta directamente con sus fanáticos.

PRÓXIMAS FECHAS DE PRESENTACIÓN

21 de febrero en Monterrey en el Auditorio Citibanamex

22 de febrero en Guadalajara en el Auditorio Telmex

25 de febrero en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México

LA PREVENTA EXCLUSIVA PARA TARJETAHABIENTES BANAMEX

Comenzará el 24 de octubre de 2025, mientras que la venta general de boletos iniciará al día siguiente, a través de Ticketmaster y en las taquillas de los recintos. Se anticipa una alta demanda de entradas debido al gran seguimiento de la artista en la región.

Además, la producción contempla medidas de seguridad, accesibilidad para personas con discapacidad y servicios dentro de los recintos, garantizando una experiencia cómoda e inolvidable para todos los asistentes.

Kali, además de interpretar sus éxitos, promete una propuesta escénica con una estética retro-futurista, inspirada en las décadas de los 60 y 70, reforzando su estilo personal y distintivo en el escenario.

“The Sincerely Tour” representa, más allá de un evento musical, una oportunidad para que el público mexicano experimente de cerca la estética, energía y creatividad de una de las artistas más influyentes de la actualidad.