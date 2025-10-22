Sean "Diddy" Combs apela su condena: ¿podrá salir antes de prisión?

El rapero y empresario estadounidense Sean "Diddy" Combs no piensa quedarse de brazos cruzados ante la sentencia que lo mantiene tras las rejas.

El artista ha decidido apelar la condena de cuatro años que un tribunal federal dictó en su contra por cargos de transporte para la prostitución, abriendo así un nuevo capítulo en el proceso judicial que ha sacudido su carrera y su imagen pública.

Su defensa legal presentó la apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, alegando que el veredicto fue injusto y que la sentencia no refleja de forma precisa el desarrollo del juicio.

Con ello, el artista pretende no solo anular su condena, sino también limpiar su nombre tras un proceso rodeado de controversias y atención mediática.

¿POR QUÉ FUE SENTENCIADO SEAN "DIDDY" COMBS Y QUE ESTÁ APELANDO?

Combs fue sentenciado a 50 meses de prisión (poco más de cuatro años) luego de ser hallado culpable por dos cargos de transporte para la prostitución, un delito federal que se castiga bajo la Ley Mann (Mann Act).

Aunque la fiscalía pedía hasta cinco años de cárcel, la defensa buscaba reducir la pena argumentando que el artista ya había cumplido cerca de 12 meses en prisión preventiva.

El aviso de apelación presentado ante el tribunal cuestiona tanto la validez de la condena como la severidad de la sentencia. Alexandra A. E. Shapiro, abogada encargada de la apelación, encabezará el proceso de revisión en el que tres jueces federales evaluarán si existieron errores procesales o excesos en la decisión original.

¿PODRÍA SALIR DE PRISIÓN "DIDDY" SI GANA LA APELACIÓN?

Si el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito falla a favor de Sean "Diddy" Combs, el rapero podría recuperar su libertad antes de tiempo.

Todo dependerá del tipo de resolución que emita el panel de jueces: si consideran que hubo errores legales o irregularidades en el juicio, pueden anular la condena completa, ordenar un nuevo proceso o reducir significativamente la pena impuesta.

En el mejor de los escenarios para su defensa, Combs saldría libre de inmediato si se declara inválido el veredicto original.

Sin embargo, si el tribunal solo determina que la sentencia fue excesiva, el caso volvería a la corte de origen para que se le imponga una pena menor, tomando en cuenta el tiempo que ya ha cumplido desde su arresto en septiembre de 2024.