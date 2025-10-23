La Granja VIP 2025: ¿Quiénes son los nominados de esta semana? Así puedes votar por ellos

La competencia dentro de La Granja VIP 2025 continúa elevando la tensión entre los participantes. Tras una asamblea cargada de reclamos, miradas y estrategias, se reveló quiénes son los cuatro nominados de la semana.

Los primeros en quedar en riesgo fueron Lis Vega y Eleazar Gómez, nominados desde el inicio de la semana. Sin embargo, la segunda parte de la asamblea trajo consigo un giro lleno de drama, cuando los granjeros tuvieron que nominar cara a cara a uno de sus compañeros, dejando al descubierto alianzas, tensiones y estrategias ocultas.

¿QUIÉNES SON LOS NOMINADOS DE ESTA SEMANA?

En la votación directa que se lleva a cabo los miércoles de asamblea, Sandra Itzel y “El Patrón” Alberto del Río se convirtieron en los nuevos nominados, luego de recibir varios señalamientos de sus compañeros. Las reacciones no tardaron en aparecer: Sandra expresó su sorpresa ante las palabras de Lis Vega, mientras que el exluchador defendió su permanencia con firmeza.

El momento más inesperado de la noche llegó cuando Lis Vega hizo uso del Huevo Dorado, un beneficio que le permitió anular dos votos dirigidos hacia Alfredo Adame, cambiando completamente el rumbo de la votación y asegurando que el conductor quedara fuera de la lista principal de nominados. Así, “El Patrón” pasó a ocupar su lugar en la terna.

Con ello, la lista final de nominados quedó integrada por Lis Vega, Eleazar Gómez, Sandra Itzel y Alberto del Río, cuatro figuras que han sido protagonistas de intensos momentos dentro de la granja y que ahora dependen del apoyo del público para continuar.

Sin embargo, este jueves 23 de octubre, se realizará la prueba de La Salvación, en la que uno de los nominados podrá librarse de la eliminación al ganar una competencia. Posteriormente, el viernes, durante el llamado Día de la Traición, ese participante podrá salvar a un compañero y nominar a otro en su lugar, introduciendo un nuevo nivel de incertidumbre en el juego.

ASÍ PUEDES VOTAR POR LOS GRANJEROS NOMINADOS

Las votaciones ya se encuentran abiertas para el público. Los seguidores pueden ingresar a www.tvazteca.com/vota o usar la app TV Azteca, disponible en App Store y Google Play, para emitir sus votos. Cada usuario cuenta con 10 votos diarios y puede obtener 10 adicionales a través de dinámicas del programa.

El proceso es gratuito y sencillo: basta con seleccionar al participante que se desea salvar y presionar el botón de “Votar”. Las votaciones se mantienen abiertas desde las nominaciones, generalmente los martes, hasta poco antes de la gala de eliminación, que suele realizarse los domingos.

Con el destino de los granjeros en manos del público, La Granja VIP 2025 promete una semana cargada de emociones, estrategias y posibles traiciones dentro del reality más comentado del momento.