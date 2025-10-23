Buscan trasladar a Sean ´Diddy´ Combs a otra prisión tras presunto ataque con un cuchillo

El exrapero y productor musical Sean "Diddy" Combs vivió un episodio de extrema tensión dentro del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, luego de que un recluso presuntamente intentara atacarlo mientras dormía.

AMIGO DE "DIDDY" REPORTA SUPUESTA AGRESIÓN

De acuerdo con información publicada por el Daily Mail, Charlucci Finney, amigo cercano del músico, relató que Diddy "se despertó con un cuchillo en la garganta", en lo que describió como una advertencia mortal más que un intento directo de asesinato.

"No sé si él lo rechazó o si llegaron los guardias, solo sé qué sucedió", declaró Finney. El allegado explicó que el ataque parecía tener un mensaje claro: intimidar al productor.

"Si el hombre hubiera querido matarlo, lo habría hecho. Bastaría un segundo para cortarle la garganta con un arma y matarlo. Fue una advertencia: la próxima vez no tendrás tanta suerte", dijo.

BUSCAN TRASLADAR A "DIDDY" A OTRA PRISIÓN EN NUEVA JERSEY

Tras el presunto incidente, el equipo legal del exmagnate musical solicitó que Combs sea trasladado al centro penitenciario FCI Fort Dix, en Hanover Township, Nueva Jersey.

Según sus abogados, ese recinto tiene un nivel de riesgo mucho menor y permitiría que el rapero reciba tratamiento de rehabilitación por consumo de drogas, además de un contacto más cercano con su familia.

Los defensores recordaron que, durante el juicio, ya habían advertido sobre las amenazas y el ambiente de violencia que impera en la prisión de Brooklyn, por lo que insisten en que su cliente no está seguro ahí.

CONDENA DE "DIDDY" COMBS

Sean "Diddy" Combs cumple una condena de cuatro años y dos meses tras ser hallado culpable de dos cargos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución. Fue absuelto de las acusaciones más graves: tráfico sexual y dirección de una organización criminal.

El productor fue detenido en septiembre de 2024 en un hotel de Manhattan y desde entonces permanece bajo custodia. Finney asegura que, pese a los intentos de intimidación, Diddy "no se dejará doblegar", pues "Sean es de Harlem" y sabe enfrentar la adversidad.