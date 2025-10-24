Dan último adiós a "Medio Metro Original" en Puebla; familiares y amigos piden justicia por su muerte

En medio de aplausos, música sonidera y un profundo reclamo de justicia, familiares, amigos y seguidores despidieron a Francisco Pineda, conocido como Medio Metro Original o Medio Metro de El Alto.

MUERTE DE MEDIO METRO ORIGINAL

El joven bailarín, quien fue hallado sin vida en un canal de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, en Puebla, era símbolo de alegría y esfuerzo dentro del ambiente sonidero poblano, y finalmente descansa en el Panteón Municipal de la colonia Gabriel Pastor.

Francisco fue encontrado el lunes 20 de octubre con una lesión en la cabeza, tendido boca arriba, en circunstancias que aún no han sido aclaradas por las autoridades. La comunidad exige que no se deje el caso en el olvido y que se castigue a los responsables.

FUNERAL DE MEDIO METRO ORIGINAL

En medio de porras y aplausos es recibido el ataúd de Francisco P, mejor conocido como Medio Metro de Puebla, previo a enterrarlo en el Panteón Municipal.



@carcano_jared pic.twitter.com/Qyo971dlp9 — El Sol de Puebla (@elsoldepuebla1) October 23, 2025

El cortejo fúnebre partió desde la funeraria Latinoamérica el pasado jueves 23 de octubre, acompañado de flores, fotografías y las canciones que Francisco solía bailar.

Durante la misa de cuerpo presente, familiares y amigos recordaron su carácter alegre, su dedicación al trabajo y el cariño con el que era reconocido en su comunidad.

El último trayecto hacia su descanso final estuvo lleno de aplausos y melodías que marcaron su trayectoria en la escena popular, donde fue querido por más de una década.

FAMILIARES Y AMIGOS DE MEDIO METRO EXIGEN JUSTICIA

Sin embargo, la tristeza se mezcló con la indignación. En la entrada del panteón, los presentes exigieron justicia y el esclarecimiento de su muerte.

Su padre agradeció el apoyo recibido por parte del pueblo poblano, mientras que su madre, Claudia, conmovida, pidió perdón para quienes le arrebataron la vida a su hijo, recordándolo como un joven trabajador que ayudaba a su familia vendiendo gelatinas en la Central de Autobuses de Puebla (CAPU).

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que las investigaciones siguen activas. Entre tanto, la comunidad sonidera, artistas y vecinos del Barrio del Alto han unido sus voces para rendir homenaje a Medio Metro Original, recordando su legado en los escenarios y clamando respeto por la vida.

Su partida deja un vacío en el gremio y una herida abierta que solo la justicia podrá sanar.