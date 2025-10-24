¡Jefazo! La vez que un empresario premió a sus mejores empleados con carros, departamentos y joyas

Hace unos años, exactamente en 2016, en India una celebración de año nuevo se volvió todo un festejo para los trabajadores, quienes se mostraron más que agradecidos con su patrón. El motivo, enseguida te lo contamos.

Pero, antes de continuar, te tenemos que contar que en ese año la situación económica del país asiático estaba por los suelos, ya que tenía 92.5 millones de personas en pobreza extrema, por lo que hacerse de una casa o un auto eran lujos difíciles de alcanzar.

Ahora bien, rememorando ese año, pues resulta que Savji Dholakia, dueño de Hari Krishna Exports Pvt. Ltd., una empresa ubicada en Surat, al oeste de la India y que se dedica a la comercialización de diamantes, hizo algo que quizá para muchos hombres de negocios les resultaría descabellado.

Y es que en plena "Diwali", celebración del año nuevo en India, Dholakia les regaló a sus mejores empleados mil 260 coches, 400 departamentos, además de joyas, todo con un valor de entonces por el orden de los 7 millones de dólares.

Con esos presentes, el empresario muestra lo agradecido que se encuentra con sus trabajadores, y señaló que su objetivo es que todos los miembros de su compañía tengan "su propia casa y vehículo en los próximos cinco años", además de que cada uno de sus 5 mil 500 empleados cuente con su casa y su carro.

Sin embargo, lo ocurrido en 2016 no es lo primero que hace, ya que desde el 2012 Savji Dholakia premia a sus trabajadores obsequios caros tomando como base su productividad.

Algo a destacar es que Hari Krishna Exports Pvt. Ltd. paga el enganche por los inmuebles y el pago mensual del préstamo por cinco años.