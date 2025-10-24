Un usuario de Reddit convirtió una tostadora en una PC gamer

El universo del gaming y la personalización de computadoras sigue demostrando que la imaginación puede ir más allá de los límites convencionales. Un usuario de Reddit, conocido como DaKrazyKid, decidió transformar una simple tostadora en una poderosa PC gamer completamente funcional, demostrando que la innovación y el sentido del humor pueden convivir con la tecnología de punta.

UNA TOSTADORA QUE ESCONDE UN POTENTE SISTEMA DE GAMA MEDIA

Aunque a primera vista parece un electrodoméstico más de la cocina, en realidad esta "tostadora" alberga componentes de última generación. El creador decidió usar una placa base ASUS Strix Z790-I y un procesador Intel Core i5-14600K, acompañado de 32 GB de memoria RAM DDR5 a 6000 MT/s. Además, cuenta con una unidad SSD NVMe de 1 TB con velocidades de hasta 7,250 MB/s y una tarjeta gráfica RTX 5060 de Zotac, capaz de ejecutar juegos actuales con un rendimiento más que sólido.

DISEÑO FUNCIONAL Y ESTÉTICA ÚNICA

Lejos de ser solo un experimento visual, este peculiar equipo mantiene un diseño completamente funcional. Las palancas originales de la tostadora fueron adaptadas: una sirve como botón de encendido y la otra como reinicio del sistema. Incluso, el creador añadió un pequeño keypad similar a una Stream Deck para mejorar la interacción con el ordenador.

El sistema de refrigeración también fue ingeniosamente resuelto. En lugar de un tradicional flujo de aire lateral o trasero, el aire caliente sale por la parte superior del dispositivo, aprovechando las ranuras donde normalmente se colocarían las rebanadas de pan.

EL AUGE DE LOS PROYECTOS "MODDING" Y LOS MINI PC

Este curioso proyecto forma parte de una tendencia creciente conocida como modding, donde los usuarios personalizan sus computadoras para reflejar su estilo o romper con el diseño tradicional. También se relaciona con el auge de los mini PC y los sistemas Small Form Factor (SSF), que buscan ofrecer alto rendimiento en estructuras compactas.

La creación de DaKrazyKid ha llamado la atención de la comunidad tecnológica no solo por su apariencia, sino por su rendimiento y la creatividad con la que fue ejecutada. Una muestra más de que, en el mundo del PC gaming, no existen límites cuando se trata de innovar.